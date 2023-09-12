Почему важно подготовить аграрный сектор КР к изменениям климата

В последнее время все чаще в новостях можно увидеть сообщения о новых температурных рекордах или о том, что определенный день стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Однако мало кто задумывается о том, что все эти события свидетельствуют о глобальном потеплении, а главное – о его влиянии на нашу жизнь и окружающую среду.

Несмотря на то, что мониторинг основных чрезвычайных ситуаций ведется в Кыргызской Республике с 1951 года, фактически для анализа можно использовать данные только с 1990 года, так как в 1990 году изменилась методология фиксации.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР (МЧС), с 1990 по 2019 год зарегистрировано 5737 стихийных бедствий, из которых 2503 произошло за последнее десятилетие. Чрезвычайные ситуации, связанные с активизацией оползневых процессов составляют 9,3% от общего их количества. Сели и паводки, связанные с ними затопления и береговая эрозия вызывают 30,0% от всех регистрируемых чрезвычайных ситуаций. При этом наибольшее количество их отмечается в Баткенской и Ошской областях.

На снежные лавины приходится 14,0% всех чрезвычайных ситуаций. Метеорологические опасные явления (ветер, атмосферные осадки, температура воздуха и др.) составляют 12,8% от всех чрезвычайных ситуаций, при этом приводя к проявлению других опасных процессов. Активизация оползней, камнепадов, 70% селей, паводков, повышение уровня подземных вод зависит от количества, характера жидких атмосферных осадков, накопления и таяния снежного покрова и ледников. Подтопления как источники чрезвычайных ситуаций зарегистрированы при их первичном возникновении или резком повышении уровня подземных вод на ранее подтопленных участках и составляют 3,1% от общего количества чрезвычайных ситуаций.

Ежегодный прямой ущерб от стихийных бедствий составляет порядка 30-35 млн. долл. США в год. Ожидается, что наблюдаемые тенденции экстремальных погодных факторов сохранятся и в будущем. Согласно прогнозам, изменение климата повлечет за собой последующие изменения в частоте некоторых чрезвычайных ситуаций:

более частые ливни, наводнения, сели и лавины; неизменное распределение штормовых ветров; увеличение количества оползней.

Увеличенная частота этих опасных явлений может привести в возросшее число человеческих жертв или серьезных травм, повреждение имущества и инфраструктуры, с последующими экономическими потерями в производительности и большую нагрузку на аварийные службы.

Изменения климата, вызывающие катаклизмы, также сказываются на продовольственной безопасности. Как указывается в Анализе климатической политики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) страны уже ощущают негативное влияние от изменения климата. На территории всех стран ВЕКЦА фиксируют увеличение среднегодовой температуры. Регион Центральной Азии считает одним из самых уязвимых регионов мира. Также в странах ВЕКЦА уже фиксируют изменения в продолжительности сезонов, количестве и распределении осадков, засухи, затопления, снижение обеспечения водными ресурсами. С повышением глобальной температуры негативное влияние будет только увеличиваться .

Перемены в температуре влияют на распределение осадков и способствуют более частым экстремальным пиковым температурам. Это, в свою очередь, вызывает засухи и негативно сказывается на урожайности орошаемых полей и горных пастбищ.

Согласно докладу британского Королевского института международных отношений, к 2050 году урожайность сельскохозяйственной продукции во всем мире может снизиться до 30% из-за изменения климата. Ожидается, что при не реагировании на изменение климата плодородность пахотных земель в Кыргызстане будет уменьшаться, а процессы опустынивания будут расширяться с 15,0% в 2000 году до 23,3% - 49,7% к 2100 году. Это представляет серьезную угрозу для нашей страны .

И может привести к сокращению урожайности пшеницы, сахарной свеклы и плодовых культур в Чуйской области, пшеницы и ячменя в Таласской области, а также негативно сказаться на сельском хозяйстве Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Это приведет к экономическому ущербу, связанному с уменьшением поверхностных водных ресурсов, а также более частым возникновениям климатозависимых чрезвычайных событий, таких как засухи.

Потери в сельском хозяйстве Кыргызстана уже сегодня на 70% обусловлены климатическими условиями . Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики разрабатывает политику устойчивой производственной практики, учитывая изменение климата, снижение выбросов парниковых газов и потребность в инвестициях. Эти меры направлены на адаптацию к климатическим изменениям и создание более устойчивого сельского хозяйства, способного справляться с вызовами будущего.

Сегодня сельское хозяйство и ирригация стали приоритетными секторами в Национальном адаптационном плане (НАП). Это подчеркивает важность этого сектора для устойчивого развития страны и неотложную необходимость предпринимать действия для адаптации к климатическим изменениям.

В рамках проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки НАП для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в КР" (НАП) была проведена оценка потенциала отрасли в отношении адаптационных мер, а также на разработку адаптационных решений для Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики. Оценка институционального потенциала министерства была проведена с учетом анализа сильных и слабых сторон министерства.

Важные аспекты оценки включали: 1) создание благоприятной политической среды, связанной с назначенными обязанностями; 2) институциональные аспекты, относящиеся к структуре и функционированию организации (включая роли, обязанности, правила принятия решений, процессы и приоритеты); и 3) оперативный уровень, охватывающий индивидуальные навыки сотрудников, необходимые для реализации и управления конкретными адаптационными мерами. Этот уровень также включает в себя управление проектами, техническое планирование, сбор данных и управление знаниями.

Оценка показала, что сектор "Сельское хозяйство и ирригация" Кыргызской Республики обладает значительным потенциалом – 60% – в категории "Долгосрочное видение и планирование". Это указывает на способность сектора к стратегическому планированию на будущее. Тем не менее, существует неотложная необходимость в разработке новой Программы адаптации сельского хозяйства и ирригации к изменению климата, а также в составлении детального плана ее реализации. Важно также обеспечить своевременную разработку секторальных программ, чтобы избежать временных разрывов между ключевыми стратегиями и программами.

Категория "Планирование и реализация" продемонстрировала достижение уровня в 51%. Однако следует отметить, что имелась относительно низкая реализация в рамках Программы адаптации сельского хозяйства и управления водными ресурсами к изменению климата на период с 2016 по 2020 год в секторе управления водными ресурсами. Главной причиной является - это ограниченное финансирование, которое составило лишь половину от необходимых ресурсов. Это ограничение в финансировании привело к тому, что часть средств была перераспределена на другие нужды, не связанные непосредственно с адаптацией сельского хозяйства к изменению климата и развитием ирригации. Таким образом, вопрос неэффективной реализации программ из-за недостаточного финансирования и неправильного распределения ресурсов может привести к ограниченной способности страны адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям и эффективно управлять водными ресурсами. В настоящее время идет выполнение целей Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на период с 2017 по 2026 годы.

Также возникла неотложная потребность в обеспечении адекватного потенциала для комплексного планирования адаптации в рамках секторальных программ. Однако столкновение с ограничениями численности персонала и ограниченностью передачи знаний в области адаптации, доступных лишь в ограниченных образовательных учреждениях, привело к тому, что расширение данного потенциала оказалось невозможным. В этой связи требуется усилить обучение адаптации в других соответствующих образовательных институтах. На данный момент знания отдельных сотрудников в основном накапливаются через участие в семинарах и конференциях, посвященных адаптации. Однако в целом персонал министерства сельского хозяйства относительно новый и нуждается в более всестороннем обучении и времени для приобретения необходимых навыков, знаний, опыта и компетентности, необходимых для надежного планирования и успешной реализации адаптации. В связи с этим были проведены обучающие тренинги для сотрудников, задействованных в разработке Национальной адаптационной программы (НАП).

Ключевым аспектом при разработке стратегий, программ и планов адаптации является понимание уязвимости, связанной с изменениями климата. Эффективная адаптация должна базироваться на тщательных оценках уязвимости перед климатическими изменениями, а ее интеграция должна быть внедрена на всех уровнях управления – от местного до национального. Для достижения успешных результатов стратегии и планы адаптации на разных уровнях следует разрабатывать с учетом долгосрочной перспективы, на период 10-20 лет, чтобы обеспечить устойчивое видение адаптационных целей.

Категория "Институциональная и правовая база" была оценена на уровне 50%. На данный момент Министерству сельского хозяйства предстоит реализовать ряд ключевых мероприятий, таких как принятие и утверждение "Национальной водной стратегии" и "Бассейновых планов" в Национальном совете по водным и земельным ресурсам. Эти документы включают в себя меры по адаптации к изменению климата. Также необходимо обновить законодательство о сельском хозяйстве, Земельный и Водный кодексы. Принятие активной роли в Совете по водным и земельным ресурсам может способствовать увеличению потенциала Министерства сельского хозяйства в категории "Координация и партнерство", который на данный момент составляет 48%. Эксперты подчеркивают важность укрепления партнерств и сотрудничества с академическими кругами, некоммерческими организациями, сообществами и частным сектором для более эффективной адаптации к изменению климата.

Важным аспектом является формирование соответствующей нормативной базы в отношении мер по адаптации. Это позволит усилить надзор за функциями, ролями и обязанностями государственных предприятий, связанными с изменениями климата. На данный момент потенциал в категории "Государственные предприятия" составляет 45%. Для обеспечения более ясного представления о том, как данные и информация, собранные государственными предприятиями, используются в отраслевом планировании адаптации, требуется дополнительная работа.

Следует отметить, что доступ к Информационной системе по воде ограничен лишь персоналом, ответственным за управление водными ресурсами. Необходимо обновление систем и процедур подготовки и переподготовки персонала. В настоящее время сотрудники сектора имеют ограниченные знания, навыки и компетенции в анализе климатических сценариев, оценке уязвимости климата и предоставлении информации об опасностях и воздействиях для принятия решений по адаптации. Это привело к недостатку персонала и оперативных процедур для обеспечения регулярно обновляемой информации об уязвимости климата, опасностях и воздействиях, необходимой для поддержки принятия решений по адаптации.

Категория "Климатическая информация и оценка рисков" оценена на 43%. Чтобы национальная политика в области адаптации была эффективной, она должна способствовать научным исследованиям в области климата, расширять доступ к информации о воздействии изменений климата и повышать участие науки и ученых в разработке государственной политики и нормативных актов. С увеличением спроса на конвертацию огромного объема климатических данных в индивидуальные инструменты, удобные для пользователя, необходимо обеспечить сбор, анализ и передачу данных о климате государственному и частному секторам в доступном формате. Это также подразумевает сотрудничество с частным сектором.

Проблемы с кадровым обеспечением также оказали влияние на потенциал в категории "Мониторинг и оценка", который составил 37%. В настоящее время Министерство сельского хозяйства не имеет системного подхода к сбору данных по мониторингу и оценке адаптации. Одному специалисту приходится выполнять функции сбора и консолидации информации. Рекомендуется внедрить подходы и инструменты мониторинга и оценки в основные функциональные подразделения сектора и повысить квалификацию персонала в этой области.

Требуется разработать надежную и всестороннюю стратегию мониторинга и оценки адаптации в секторе "Сельское хозяйство и ирригация". Деятельность в этой области должна стать более регулярной и охватывать все аспекты, включая начальные, текущие и конечные этапы.

Эксперт Рыспек Апасов отмечает, что у руководства министерства есть понимание необходимости ускорения перехода аграрно-промышленного комплекса на путь устойчивого адаптационного развития с учетом изменения климата. Однако существуют экономические и институциональные трудности, которые затрудняют это осуществить.

Важным направлением является анализ и оценку ситуации в аграрно-промышленном комплексе с учетом внешних факторов, включая изменение климата, и обеспечение продовольственной безопасности. В мире эту исследовательскую работу осуществляют специализированные институты (группы, центры и т. п.) конъюнктуры и стратегии аграрного рынка. Пока их у нас нет. Может поэтому в отрасли пока ещё не разработана и не утверждена адекватная Концепция аграрного развития, с включением климатоустойчивых адаптационных мер.

Заметим, Мировые специализированные институты, такие как агентства ООН, занимаются разработкой глобальных стратегий аграрного рынка и продовольственной безопасности. В Кыргызстане такой национальной разработки пока нет в силу отсутствия институционального исследовательского центра.

Изменение климата уже ощущается и влияет на отрасль. Важно подготовить аграрный сектор к этим изменениям, чтобы продолжить обеспечивать население продовольствием и поддерживать экономику страны.

Кыргызстан начал работу при содействии проекта НАП, разрабатывая программы развития адаптационного потенциала сектора "Сельское хозяйство и ирригация". Задачи включают обновление адаптационной политики, разработку новых программ адаптации с учетом климатических оптимальных стратегий, а также повышение квалификации и развитие потенциала в области адаптации.

Проведенная оценка сектора "Сельское хозяйство и ирригация" поспособствовала выработке рекомендаций по наращиванию потенциала и было проведено обучение для сотрудников министерства. Работа по адаптации этого направления к изменению климата уже начата. Дальнейшая работа министерства направлена на обеспечение мер по адаптации к изменениям климата и формированию основ продовольственной безопасности.

Автор: Айгуль Кубатова