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Осень в Каппадокии – удивительная пора (фото)

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Каппадокия со своим сверхъестественным ландшафтом, вероятно, находится в "списке желаний" всех путешественников, посещающих Турцию. Уникальные скальные образования, великолепные подземные города с десятками метров туннелей, дома, вырезанные в скалах, церкви, монастыри, уникальные впечатления от полета на горячем воздушном шаре и фантастические пещерные отели делают этот регион невероятно привлекательным. Когда наступают осенние месяцы, средние температуры снижаются до более приемлемых уровней, природа начинает меняться, и Каппадокия готова приветствовать своих посетителей во всей своей красе. Мы составили список "обязательных к выполнению активностей" в Каппадокии, где вы сможете насладиться теплом осени.

Поднимитесь в небо на воздушном шаре

Активности, интегрированные в Каппадокию, всегда включают в себя полет на красочном горячем воздушном шаре по небу. Горячие воздушные шары, поднимающиеся в небо рано утром для воздушного тура, позволяют вам увидеть всемирно известные Сказочные дымоходы с высоты 800 метров. Этот небесный тур предоставляет красивую возможность для тех, кто любит фотографировать и снимать видео во время путешествия.

Сказочные дымоходы осенью

Сказочные дымоходы, сформировавшиеся за тысячи лет, - это первое, о чем приходит на ум, когда речь идет о Каппадокии. Дождь и ветер за миллионы лет сформировали мягкие слои, образованные лавой и пеплом, выбрасываемыми несколькими вулканами, такими как Эрджие, Хасанда, Гюлюдаг, которые сформировали сегодняшние Сказочные дымоходы. Несмотря на то, что этот регион впечатляет круглый год, лучшее время для посещения и наслаждения этим картинообразным пейзажем - сентябрь и октябрь. Когда Каппадокия сдастся осени, мягкая погода сделает ваше путешествие более запоминающимся.

Удивительные подземные города

Музей под открытым небом Гёреме, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, является одной из самых важных достопримечательностей региона. Гёреме поражает своими монастырями и церквями раннего христианского периода, вырезанными в скалах и украшенными фресками, вдохновленными самыми почитаемыми святыми. Подземные города VII-VIII веков - одна из наиболее выдающихся достопримечательностей Каппадокии, позволяющих посетителям одновременно погрузиться в магию природы, истории и архитектурных гениев древних жителей региона. Эти подземные города, включая Каймаклы, Деринкую, Озконак и Мазы, были вырезаны в туфовых скалах и содержали комнаты, залы, погреба, склады продовольствия, кухни, амбары, вентиляционные отверстия и храмы, имея способность одновременно принимать десятки тысяч человек.

Другие выдающиеся достопримечательности в этом районе - это замок Ортахисар, одно из первых многоэтажных поселений в мире; Деврентская долина, известная своими скальными сказочными дымоходами в форме верблюда; и Уч Гюзеллер, состоящие из трех смежных сказочных дымоход, определенных как отец, мать и ребенок. Пашабагы, где находится самая известная из сказочных дымоход, и Мустафапаша, которая была выбрана Организацией Объединенных Наций по туризму как одно из лучших туристических селений в мире, также входят в список "обязательных к посещению" мест в Каппадокии.

Роскошные впечатления в пещерных отелях

Роскошные пещерные отели в Каппадокии идеально вписываются в захватывающий пейзаж региона, предоставляя гостям неповторимый опыт. Эти пещерные отели, преобразованные в отели с современными удобствами, имеют мистический дизайн и расслабляющую атмосферу. Попивая бокал местного вина, наслаждаясь видами заката, это лучшее, что можно сделать во время вашего пребывания в этом прохладном сезоне. Вы можете начать день с плавания в открытых бассейнах, окруженных скалами, и завершить его расслабляющим массажем в спа.

Глубокая традиция виноделия

Не упускайте шанс покинуть Каппадокию, регион с тысячелетней традицией виноделия, и попробовать вкусные вина региона. Эти отличные винограды обязаны своим уникальным вкусом вулканическим туфам, обогащающим вкус знаменитых виноградов Анатолии, таких как Окюзгезю, Калечик Карасы, Богазкере, Нариндж и Эмир. Во время вашей поездки в Каппадокию вы можете посетить винодельни, открытые круглый год, или принять участие в дегустационных мероприятиях, организованных известными виноделами.

Местные вкусы

Каппадокия, дом для необычной географии, также славится вкусной кухней. Уникальное блюдо Каппадокии, известное своей глиняной посудой, - это кебаб в глиняной горшке (тести кебабы). Мясо, овощи и чечевица медленно готовятся в запечатанной глиняной горшке в традиционных глиняных печах. Другие местные вкусы, которые стоит попробовать, включают в себя Невшехир мантысы - равиоли из Невшехира, Кёфтюр - турецкий лакомство из виноградного сока из местных виноградов, Куру Каймак - сушеный крем, который обычно подается с органическим медом, и Тереяглы ун хелвасы - халва из муки с маслом.


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URL: https://www.vb.kg/432207
Теги:
туризм, Турция
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