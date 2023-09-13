Чинара Биялиева: ЖК КР намерен узаконить такое понятие, как "язык вражды"

"Язык вражды и гендерного насилия в онлайн-пространстве KG: время для решительных действий!" - такова тема прошедшего в Бишкеке форума, на котором был предложен комплекс рекомендаций по профилактике и борьбе с языком вражды и ненависти в интернет-

пространстве и презентован чат-бот, разработанный институтом омбудсмена.

Судя по участникам встречи – а в ней приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, представители института акыйкатчы (омбудсмена), государственных структур, гражданского общества и СМИ – тема как никогда актуальна сегодня. С развитием информационных и коммуникационных технологий, интернета и социальных медиа общение и взаимодействие в обществе претерпели значительные изменения. Всё больше стал доминировать язык вражды и ненависти. Гендерное насилие принимает различные формы, активно проявляясь в онлайн-среде, охватывая множество женщин и девочек как в Кыргызстане, так и во всём мире. Язык вражды в онлайн-пространстве укрепляет стереотипы, распространяет ненависть и представляет угрозу равенству полов и правам человека.

Были представлены результаты проекта и исследования о мерах по снижению уровня онлайн-насилия в отношении пользователей интернет-пространства, особенно к женщинам и девочкам, о роли института акыйкатчы в борьбе с языком вражды. А также состоялась дискуссия, во время которой участники форума поделились своими рекомендациями.

"Эта проблема совсем недавно стала вырисовываться на поверхности нашей жизни, - отметила Чинара Биялиева, социолог проекта "Борьба с языком ненависти и информационным загрязнением для социальной сплоченности в Кыргызстане", реализуемого институтом акыйкатчы в партнерстве с ОО "Центр помощи женщинам" при поддержке ПРООН. - Даны рекомендации нашим министерствам, Институту кыргызского языка и литературы НАН КР и т.п. Нам нужно расписать четкие правовые механизмы, серьезно заняться информационно-образовательным компонентом, проводить широкие компании. Мы должны внедрять в обществе культ ненасильственной коммуникации, нормального человеческого позитивного языка. Сейчас в Жогорку Кенеше КР всерьёз задумались об этом и инициировали внесение в законодательство определение "языка вражды", что такое "онлайн-насилие" и т.п. Нужно, конечно, четко прописать, что такое "язык вражды" и какие есть виды насилия. Проблема заключается еще и в том, чтобы предпринимаемые меры не заглушили свободу слова в Кыргызстане".

По словам эксперта проекта Алмаза Исманова, чат-бот в Telegram будет доступен круглосуточно. Сейчас он работает в тестовом режиме. "Есть разделы языка вражды и онлайн-насилия. Бот доступен на кыргызском и русском языках.

В первом разделе можно получить информацию о языке вражды и онлайн-насилии. Во втором - даны ссылки на законы КР, предотвращающие все формы насилия. В третьем - на основе реальных кейсов даются рекомендации пользователям", - пояснил он.

Этот чат-бот разработан для предупреждения, профилактики онлайн-насилия, в том числе языка вражды по отношению к женщинам и девочкам в онлайн-пространстве. Бот доступен в поисковике под ником "чат-бот акыйкатчы 115".

Форум приветствовали омбудсмен Джамиля Джаманбаева, судья Конституционного суда Чынара Айдарбекова, заведующая отделом по гендерным вопросам Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульмира Окоева, руководитель отдела ПРООН по управлению и миростроительству в Кыргызстане Эркина Уразбаева и президент ОО "Центр помощи женщинам" Роззета Айтматова.