Пограничникам в Чуйской области вручили ключи от квартир

В селе Новопокровка Иссык-Атинского района Чуйской области состоялась тожественная церемония вручения ключей от квартир военнослужащим войсковых частей 2026 и 2031 ПС ГКНБ КР.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант К.К.Ташиев, директор Пограничной службы ГКНБ генерал-майор У.З.Шаршеев, представители Полномочного представительства Президента КР в Чуйской области, правоохранительных и силовых структур, командование и личный состав войсковых частей, семьи военнослужащих и ветераны Пограничной службы.

Четырехэтажный дом построен на территории военного городка. Строительство 36-квартирного дома производилось из средств республиканского бюджета.

Выступая на мероприятии, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев подчеркнул необходимость реализации комплекса мероприятий по укреплению государственной границы, повышению уровня пограничной безопасности страны и региона в целом.

"Решение социальных вопросов стражей границы всегда будет оставаться в фокусе внимания президента Кыргызстана и в целом всего руководства страны, которое принимает необходимые меры по улучшению условий службы и быта военнослужащих и их семей. Ярким примером тому является сегодняшнее мероприятие", - отметил генерал-лейтенант К. Ташиев.

Долгожданные ключи от новых квартир получили 36 семей военнослужащих.

В новом жилом комплексе для них предусмотрены отдельная котельная со складом для хранения угля, детская площадка и автопарковка.

Средняя площадь квартир в доме составляет 62 - 87 м2.

Сам дом построен по индивидуальному проекту.