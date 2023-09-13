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Исполняющим обязанности ректора КРСУ назначен Денис Фомин-Нилов

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- Светлана Лаптева
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Исполняющим обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина (КРСУ) назначен Денис Валерьевич Фомин-Нилов. Приказ подписали замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и врио Министра образования и науки Кыргызской Республики Уланбек Усеков. Об этом сообщается на сайте Министерства образования России.

"В ходе встречи в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Денис Фомин-Нилов провел презентацию новой стратегии развития вуза. В основу перспективной модели будет положено создание современной образовательной, научно-исследовательской и социальной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала в интересах сотрудничества России и Киргизии.

Денис Фомин-Нилов имеет ученую степень кандидата исторических наук, автор многочисленных научных трудов, статей, монографий и учебников. Работал на различных руководящих должностях, с 2017 года возглавлял Государственный университет гуманитарных наук. Более 20 лет посвятил работе в Институте всеобщей истории РАН, где по сей день трудится на позиции старшего научного сотрудника. С 2009 года совмещает работу в научно-образовательном журнале "История"."

Кыргызско-Российский Славянский университет был основан в 1993 году. В университете обучение осуществляется по более чем 100 образовательным программам. В настоящее время в вузе учатся 7 тыс. человек. Наиболее востребованные направления подготовки: "Клиническая медицина", "Экономика и управление", "Юриспруденция".


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URL: https://www.vb.kg/432223
Теги:
Министерство образования, назначение, Россия, Кыргызстан, КРСУ
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