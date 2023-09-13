Детям мигрантов в России помогут выучить русский язык

В России определен новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности, связанной с обучением в российских школах детей плохо или совсем не знающих русского языка. Теперь образовательные учреждения вправе самостоятельно включать в учебный план курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка детьми, слабо владеющими или вовсе не владеющими русскими языком. А это, как правило, дети трудовых мигрантов из Средней Азии.

Чтобы определить потребность в организации подобных занятий образовательные учреждения должны провести диагностику обучающихся на уровень владения русским языком. При этом порядок такой диагностики будет установлен локальным нормативным актом самого образовательного учреждения. Таким образом, обучение детей, плохо говорящих на русском языке, полностью отдано на откуп школам.

Соответствующая норма, установленная приказом № 581, будет действовать до 1 сентября 2027 года.

По данным Минпросвещения, число несовершеннолетних иностранцев, получающих образование в России, с 2021 года выросло на 74 135 человек. При этом 77 процентов из них слабо владеют русским языком или не знают его совсем.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать обязательным условием для мигрантов владение русским языком для получения ими пособий. Сейчас в России находится около 6,6 млн мигрантов, больше всего - из стран Средней Азии. Около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки.