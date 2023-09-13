Погода
$ 88.15 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Жогорку Кенеш одобрил назначение трех новых министров

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласия на назначение на должности трех министров.

Алымкадыр Бейшеналиев утвержден на должность министра здравоохранения, Гулнара Баатырова - на должность министра труда, социального обеспечения и миграции, Нурия Кутнаева - на должность министра цифрового развития.

Информацию по данным вопросам представил постоянный представитель президента КР и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

Депутат Карим Ханджеза отметил, что необходимо предоставить машину скорой помощи Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области. Нардеп Шарапаткан Мажитова обозначила проблемы в сфере защиты женщин и детей.

Депутат Талант Мамытов акцентировал внимание на работу системы "Тундук", предоставления электронных справок. Депутат Коргонбай уулу Жусупбек предложил и.о министра здравоохранения создать профессиональную команду для реализации реформ в сфере здравоохранения.

Депутат Айсаракан Абдибаева подняла вопрос о предоставлении машины скорой помощи Аксыйскому району. Депутаты Улан Примов, Камила Талиева, обращаясь к и.о. министрам, отметили, что особое внимание необходимо обратить на решение проблем населения в отдаленных районах республики.

По итогам обсуждения депутаты дали согласие на назначение Алымкадыра Бейшеналиева на должность министра здравоохранения, Гулнару Баатырову на должность министра труда, социального обеспечения и миграции, Нурию Кутнаеву на должность министра цифрового развития.

Источник: kabar.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432231
Теги:
назначение, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  