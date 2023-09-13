Жогорку Кенеш одобрил назначение трех новых министров

На заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласия на назначение на должности трех министров.

Алымкадыр Бейшеналиев утвержден на должность министра здравоохранения, Гулнара Баатырова - на должность министра труда, социального обеспечения и миграции, Нурия Кутнаева - на должность министра цифрового развития.

Информацию по данным вопросам представил постоянный представитель президента КР и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

Депутат Карим Ханджеза отметил, что необходимо предоставить машину скорой помощи Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области. Нардеп Шарапаткан Мажитова обозначила проблемы в сфере защиты женщин и детей.

Депутат Талант Мамытов акцентировал внимание на работу системы "Тундук", предоставления электронных справок. Депутат Коргонбай уулу Жусупбек предложил и.о министра здравоохранения создать профессиональную команду для реализации реформ в сфере здравоохранения.

Депутат Айсаракан Абдибаева подняла вопрос о предоставлении машины скорой помощи Аксыйскому району. Депутаты Улан Примов, Камила Талиева, обращаясь к и.о. министрам, отметили, что особое внимание необходимо обратить на решение проблем населения в отдаленных районах республики.

По итогам обсуждения депутаты дали согласие на назначение Алымкадыра Бейшеналиева на должность министра здравоохранения, Гулнару Баатырову на должность министра труда, социального обеспечения и миграции, Нурию Кутнаеву на должность министра цифрового развития.

Источник: kabar.kg