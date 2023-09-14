США наставляют Кыргызстан на Антишелковый путь

19 или 20 сентября Джо Байден планирует провести саммит в формате "5+1". Единица – это, разумеется, он сам, а великолепная пятерка – страны Центральной Азии Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Зимой подобное мероприятие уже имело место, только единицей в нем выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. И посвящен был тот саммит, если не вдаваться в детали, попытке объяснить государствам Центральноазиатского региона, кого и как они должны поддерживать и против кого бороться. Утрированно: США и Европа – ваши лучшие друзья и хотят таковыми оставаться на веки вечные. А вы взамен должны только поддержать нашу политику в отношении России и не помогать ей обходить санкции.

Говоря об итогах зимнего саммита, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что "это как раз линия против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с Россией".

Член Совета по международным отношениям США и британского Международного института стратегических исследований Ариэль Коэн парировал: "С учетом роста сотрудничества России и Китая, экспансии ШОС и реализации "Одного пояса – одного пути", которые реформатируют Евразию, Штаты не могут позволить себе сидеть и просто наблюдать".

"Один пояс – один путь" - это, напомним, инициатива, в рамках которой уже реализовано множество кыргызско-китайских проектов. Построена линия электропередачи "Датка – Кемин", модернизирована автомагистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан, реконструирована ирригационная система в Баткенской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях, ремонтируются дороги, строятся школы и больницы…

"Один пояс – один путь" касается не только Кыргызстана. В инициативе участвуют Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Россия и еще более ста стран и международных организаций. Категорически не поддерживает ее только Индия, у которой с Китаем традиционно напряженные отношения.

Важнейший совместный проект – строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая кратчайшим путем выведет Центральную Азию к мировым рынкам. Вот этот проект и не дает спокойно спать руководству Бхарата (новое название Индии) и, само собой, мировому гегемону – США. С Байденом Си Цзиньпин и Садыр Жапаров (как и другие центральноазиатские лидеры) посмели не посоветоваться, подписывая соглашение о строительстве железнодорожной магистрали.

О чем президент США планирует повести речь на ближайшем саммите? Наверняка, как обычно, о делах своих скорбных: как дальше совместно продвигать общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды (повестка любой подобной встречи формулируется именно так – предельно обтекаемо). Но вряд ли саммит обойдется без настойчивой попытки оторвать Центральную Азию (в том числе и Кыргызстан) от Китая (и в конечном счете – от России).

Каким образом?

США и Индия в пику Китаю планируют строительство своей железной дороги. Об этом Байден заявил еще в начале лета, назвав ее дорогой "из Тихого океана через Индийский океан". За это высказывание американского президента тогда же, в июне, высмеяли в соцсетях, назвав его план "океанским поездом". На самом деле магистраль планируется, конечно же, не "через океан", а от Тихого океана до Индийского. Проект, по словам американских чиновников, позволит создать новый транспортный коридор, соединяющий Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Участники проекта намерены построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также проложить кабели для передачи электроэнергии и интернета…

Эту задумку, скорее всего, президент США презентует на саммите "5+1", дав понять главам центральноазиатских государств, что "не Китаем единым". Что есть более интересные и грандиозные проекты с участием более серьезных и влиятельных игроков. Намек понятен.

Владимир Путин, кстати, тоже сказал пару слов об этом проекте: "США запрыгнули в последний вагон, договорившись с Евросоюзом, Саудовской Аравией и Индией о создании нового экономического коридора, но сам проект на пользу России. Это нам будет только помогать развивать логистику. Дополнительное движение товаров по этому коридору – это, по сути, дополнение к нашему проекту Север – Юг".

Что же касается Кыргызстана, он четко проводит взвешенную политику взаимовыгодного сотрудничества и с Китаем, и с Россией. И ни кнутом, ни пряником его с пути не собьешь. В том числе и с Великого Шелкового пути.