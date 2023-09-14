В Бишкеке милиция задержала группу воров, обкрадывавших пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка Т.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 сентября 2023 года, передвигаясь в маршрутном такси на территории рынка "Кудайберген", тайно похитили из сумки кошелек с денежными средствами в сумме 43 тысячи сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам в рамках профилактического мероприятия "Нет карманным кражам!", оперативники милиция вышла на след предполагаемых подозреваемых лиц, ими оказались М.А. 1995 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных фактов преступлений, Б.Т. 1994 года рождения и А.Б. 2009 года рождения, которые были водворены в ИВС. Несовершеннолетний А.Б. 2009 года рождения передан сотрудникам ОПСД.

В рамках возбужденного уголовного дела, сотрудниками милиции была установлена отработанная им схема действий. Подозреваемые лица на автомашине марки "Лексус IS 200", следовали на маршрутными такси. После чего, под видом пассажиров садились в салон. Далее совершали противоправные действия.

В ходе проведенных обысковых мероприятий в салоне автомашины марки "Лексус IS200", были обнаружены и изъяты мобильные телефоны в количестве 18 штук, денежные средства в сумме 19400 сомов, ножи 3 шт., id-паспорта 3 шт., банковские карты, карты торговых маркетов, сим-карты, мини флеш-карты, балончик и шариковые пули от пневматического пистолета.

В настоящее время установлена их причастность в совершении аналогичных фактов