Воспитанники СДЮШОР завоевали 6 медалей на Кубке Азии по триатлону

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту на Кубке Азии по триатлону выиграли 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, Кубок Азии по триатлону в трех категориях – "Суперспринт", "Олимпийская дистанция" и "Эстафета" прошел на побережье Иссык-Куля в селе Бактуу-Долоноту 10 сентября.
На соревновании приняли участие команды из Кыргызстана, Казахстана, России, Словении, Японии и Узбекистана, где общее количество участников составило 165 человек.
Так, призерами Кубка Азии по триатлону стали:
На дистанции "Суперспринт":
Березовская Евгения – 1 место.
В категории "Эстафета" среди мужчин:
Маткаримов Мухамед – Али и его команда– 1 место;
Дядичкин Александр и его команда - 2 место;
Ажмал Ромал и его команда – 3 место.
В категории "Эстафета" среди девушек:
Вороная Алла и ее команда – 2 место;
Чалова Алимина и ее команда – 3 место.