Воспитанники СДЮШОР завоевали 6 медалей на Кубке Азии по триатлону

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту на Кубке Азии по триатлону выиграли 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, Кубок Азии по триатлону в трех категориях – "Суперспринт", "Олимпийская дистанция" и "Эстафета" прошел на побережье Иссык-Куля в селе Бактуу-Долоноту 10 сентября.

На соревновании приняли участие команды из Кыргызстана, Казахстана, России, Словении, Японии и Узбекистана, где общее количество участников составило 165 человек.

Так, призерами Кубка Азии по триатлону стали:

На дистанции "Суперспринт":

Березовская Евгения – 1 место.

В категории "Эстафета" среди мужчин:

Маткаримов Мухамед – Али и его команда– 1 место;

Дядичкин Александр и его команда - 2 место;

Ажмал Ромал и его команда – 3 место.

В категории "Эстафета" среди девушек:

Вороная Алла и ее команда – 2 место;

Чалова Алимина и ее команда – 3 место.