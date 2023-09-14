Фотограф из Японии будет продвигать Кыргызстан как туристическую дестинацию

Профессиональный фотограф из Японии Тэру Токунага будет продвигать Кыргызскую Республику как туристическую дестинацию. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

"Делать это он будет в качестве советника президента Фонда поддержки развития туризма на общественных началах. Уже в октябре он расскажет о нашей стране на большой туристической выставке Tourism Expo Japan.

Тэру Токунага фотографирует природу Кыргызстана более 20 лет и имеет свой подход к созданию шедевров, называя его научным. При создании фотографий Тэру-сан использует знания в астрономии, географии и биологии. И все же, главный помощник фотографа, по словам Токунаги, это выдержка и упорство.

"Мое оборудование весит больше 10 килограммов, поэтому на самые высокие вершины я подняться не мог. Но фотографировал звездопад на высоте нескольких тысяч метров. Ночью в горах очень холодно, все альпинисты в лагере спят и только я жду подходящего момента, чтобы сделать снимок. Иногда на один кадр уходит несколько дней", - говорит Тэру Токунага.

Теперь японский фотограф будет рассказывать о красоте Кыргызской Республики у себя на родине. В том числе – при помощи своих фотографий".