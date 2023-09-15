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Путин и пилоты: профессионализм летчиков как метафорический ответ Западу

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Не дождетесь. Это если очень коротко. Если развернуто, то есть, что обсудить. Речь президента России Владимира Путина на ВЭФ драматическим образом совпала с демонстрацией потрясающего профессионализма российских пилотов, их железной выдержки и стальной воли. "ВЭС 24" нашел параллели.

Заслуженные аплодисменты

Кратко, если кто-то пропустил. В Сибири в чистом поле был посажен гражданский борт, у которого отказала гидравлика. Самолет Airbus, поэтому все вопросы по гидравлике к хваленым европейским производителям. Все 160 пассажиров живы, благодаря мастерству пилотов. Российских пилотов, а не европейских, для уточнения… Пленарное заседание ВЭФ началось с заслуженных аплодисментов в их адрес.

Автор материала читал расшифровку разговоров пилотов. Это почти недосягаемое умение владеть собой, стальные нервы в самой непростой, быть может, во всей жизни ситуации. Спокойствие, сосредоточенность, даже некоторая размеренность в момент, когда, кажется, все ополчилось против тебя. Извините за пафос, но нам это что-то напоминает. Боже упаси, меньше всего мы хотим впадать в экстатическую апологетику российского руководства – хватает там бардака в высших эшелонах власти, - но командно-стратегический стиль угадывается.

Инвестировать в Россию

После оваций в адрес героев (никакого преувеличения), Путин перешел к мировой карте, начав, понятное дело, с России, а именно Дальнего Востока. Сначала он поделился своим видением газотранспортной системы региона. По мнению Путина, газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток нужно связать и включить их в единую систему. Мысль, вне всякого сомнения, интересная, учитывая и потенциал региона, и его значимость в рамках российского поворота на Восток (оговоримся, что используем это клише с определенной долей условности).

Сюда же отнесем строительство скоростных трансроссийских магистралей через Сибирь и Дальний Восток к Тихому океану. Грузы, пассажиры, военная техника (здравствуй, Япония) – все должно доставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион быстро. Что касается Японии, то мы нисколько не притягиваем за уши. Именно ее будут использовать американцы, в колониальном подчинении у которых находится страна некогда восходящего солнца, в качестве тарана в АТР и против России, и против Китая. Самураев американцам не жалко. Впрочем, об этом в следующий раз.

Далее Путин перешел к делам арктическим (здесь тоже можно передать привет много кому). К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 млн тонн в год, уверен президент РФ. Не обошлось и без прозрачных намеков в адрес российских капитанов бизнеса. Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию, обратился Путин к предпринимательскому сообществу: "Мы видим, что происходит с капиталами и куда они двигаются. Не наступайте на одни и те же грабли". Умные поняли, глупые долго в большом бизнесе не живут.

Короче, пользуясь терминологией российского лидера "мы не троцкисты – останавливаться не будем". Он произнес эту фразу применительно к украинскому кризису, но, полагаем, с равным успехом ее можно применить и к другим тезисам пленарки. Например, к словам Путина о рождении новой модели взаимоотношений не для избранных, а для всего человечества и всего многополярного мира. И в этом контексте открытость становится ключевым фактором Азиатско-Тихоокеанского рынка.

В целом есть мнение, что пилоты самолета "России" достаточно крепко держат штурвал и знают, куда ведут лайнер. Бортовые показатели в норме. Самолет набирает высоту.


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URL: https://www.vb.kg/432263
Теги:
Владимир Путин, Россия
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