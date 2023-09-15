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В Бишкеке проходит тренинг по мониторингу и оценке религиозной обстановки

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В Бишкеке проходит тренинг по мониторингу и оценке религиозной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религии.

По ее данным, 14-15 сентября в Бишкеке проходит тренинг для обучения по обработке полученных данных и анализу результатов мониторинга в рамках проекта "Инклюзивное управление и общая идентичность для устойчивого мира и развития" при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН.

Цели тренинга - совершенствование работы с данными матрицы индикаторов оценки социальной напряженности в религиозной сфере по результатам анализа полученных данных и устранение возникших пробелов, а также обеспечение конфликт-чувствительного подхода и раннего предупреждения конфликтов в религиозной сфере на основе анализа данных.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 гг., целью которой является совершенствование механизмов обеспечения принципа светскости, свободы совести и вероисповедания, развитие государственно-конфессионального сотрудничества и регулирование деятельности религиозных объединений. Данная инициатива нацелена на усиление качества принимаемых решений в сфере религии и своевременное предупреждение конфликтов, основанных на анализе данных мониторинга, позволяющих сформировать общее представление о состоянии и динамике развития религиозной ситуации в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/432267
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек
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