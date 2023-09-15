GoBus на Иссык-Куль теперь будет ходить и ночью. Маршрут тоже изменился

Автобусы GoBus переходят на осеннее расписание. Теперь рейсов будет больше, сообщили в Фонде поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Начиная с 16 сентября автобусы GoBus из Бишкека в Каракол будут выезжать в 10 часов утра, а не в восемь, как раньше. В это же время автобус будет стартовать из Каракола. Но главной новостью компании GoBus стали ночные рейсы на Иссык-Куль. Автобусы GoBus будут выезжать из Бишкека в 23:30 и ехать не до города Каракол, а дальше - до села Теплоключенка. Так же, как и днем, ночью будет ходить автобус и в обратном направлении. В 23:30 он будет выезжать из Теплоключенки в Бишкек, проезжая в полночь город Каракол.

Узнать о доступных рейсах и купить билеты можно в приложении GoBus. Телефон кол-центра: 0706 880087.