Погода
$ 88.26 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Джаманбаева призвала коллегу из РК защитить права задержанного кыргызстанца

122  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева обратилась к омбудсмену Казахстана Артуру Ластеву с просьбой оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева, которого задержали в городе Алматы правоохранительные органы РК.

Джамиля Джаманбаева призвала коллегу оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному между институтами омбудсменов двух стран.

Ранее в Институт акыйкатчы обратилась сестра Эрмека Маркабаева Жылдыз, она просила защитить права брата и оказать содействие в возвращении его на родину.

Как известно, исполнительного директора одного из крупнейших рынков в Алматы "Алтын Ордо" Эрмека Маркабаева сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 2 июня 2023 года.

По данным адвоката, задержание Эрмека Маркабаева провели в нарушении закона Казахстана.

В соцсетях опубликовано видео задержания. По словам адвоката, в видео есть моменты, как Маркабаеву подкидывают в карман сверток с порошкобразным содержимым.

Институт акыйкатчы направил запрос в МИД с призывом обеспечить защиту прав гражданина Кыргызстана, задержанного в Алматы. В МИД в свою очередь ответили, что с их стороны принимаются меры по оказанию правовых и консульских услуг, а также по дипломатическим каналам были направлены соответствующие ноты.

Кроме этого, сотрудники генерального консульства КР провели беседы с задержанным.

Маркабаев во время беседы с представителями генерального консульства Кыргызстана в Алматы рассказал, что ему действительно подкинули наркотики, чтобы оказать на него давление, и путем шантажа и запугивания отобрать у него 20% рынка.

Акыйкатчы направила официальный запрос к казахскому коллеге 5 сентября, 8 сентября письмо передали лично соответствующим сотрудникам института омбудсмена Казахстана.

13 сентября из института омбудсмена Казахстана проинформировали, что они согласно мандату направили соответствующим государственным органам Казахстана письма с требованиями обеспечить соблюдение прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432272
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  