Джаманбаева призвала коллегу из РК защитить права задержанного кыргызстанца

Акыйкатчы (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева обратилась к омбудсмену Казахстана Артуру Ластеву с просьбой оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева, которого задержали в городе Алматы правоохранительные органы РК.

Джамиля Джаманбаева призвала коллегу оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному между институтами омбудсменов двух стран.

Ранее в Институт акыйкатчы обратилась сестра Эрмека Маркабаева Жылдыз, она просила защитить права брата и оказать содействие в возвращении его на родину.

Как известно, исполнительного директора одного из крупнейших рынков в Алматы "Алтын Ордо" Эрмека Маркабаева сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 2 июня 2023 года.

По данным адвоката, задержание Эрмека Маркабаева провели в нарушении закона Казахстана.

В соцсетях опубликовано видео задержания. По словам адвоката, в видео есть моменты, как Маркабаеву подкидывают в карман сверток с порошкобразным содержимым.

Институт акыйкатчы направил запрос в МИД с призывом обеспечить защиту прав гражданина Кыргызстана, задержанного в Алматы. В МИД в свою очередь ответили, что с их стороны принимаются меры по оказанию правовых и консульских услуг, а также по дипломатическим каналам были направлены соответствующие ноты.

Кроме этого, сотрудники генерального консульства КР провели беседы с задержанным.

Маркабаев во время беседы с представителями генерального консульства Кыргызстана в Алматы рассказал, что ему действительно подкинули наркотики, чтобы оказать на него давление, и путем шантажа и запугивания отобрать у него 20% рынка.

Акыйкатчы направила официальный запрос к казахскому коллеге 5 сентября, 8 сентября письмо передали лично соответствующим сотрудникам института омбудсмена Казахстана.

13 сентября из института омбудсмена Казахстана проинформировали, что они согласно мандату направили соответствующим государственным органам Казахстана письма с требованиями обеспечить соблюдение прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева.