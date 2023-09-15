Форум сотрудничества "Китай-ЦА" - новый шаг к сближению двух регионов

В городе Сямэне, ключевом городе на морском Шелковом пути, завершился 10-й Форум сотрудничества "Китай – Центральная Азия".

Во встрече, которая призвана содействовать сотрудничеству и расширению горизонтов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, приняли участие более 400 представителей разных стран, включая руководителей и правительственных чиновников центральноазиатских стран, а также Генеральный секретарь ШОС. В ходе мероприятия была обнародована Сямэньская инициатива.

Шэнь Юэюэ, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и председатель Комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества зачитала поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина к участникам форума и выступила с программной речью.

Она заявила, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и лидеров центральноазиатских стран отношения между Китаем и государствами Центральной Азии вступили в новую эпоху. По ее словам, нынешний форум является практическим шагом по претворению в жизнь консенсуса, достигнутого главами государств на саммите "Китай - Центральная Азия".

Как указала Шэнь Юэюэ, Китаю и странам Центральной Азии необходимо всесторонне углублять политическое взаимное доверие, расширять практическое сотрудничество, совместно добиваться высококачественного развития, постоянно углублять обмены между людьми, развивать тесную международную координацию и строить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Форум рассматривается как ощутимый шаг на пути к реализации соглашений, достигнутых главами государств в ходе майского саммита "Китай-Центральная Азия", который ознаменовал новую эру отношений между Китаем и странами Центральной Азии. С момента своего создания в 2012 году форум последовательно расширял сферу сотрудничества Китая и Центральной Азии, превратившись в важнейшую платформу для укрепления региональной дружбы и продвижения взаимовыгодных и взаимовыгодных результатов.

В выставочной зоне сотрудничества Китая и Центральной Азии центральное место занял инновационный автобус на новой энергии, который привлек непрерывный поток гостей и торговцев, желающих испытать этот передовой автомобиль. Автобус является новым продуктом компании Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd., ведущего производителя автобусов в Китае. Благодаря инициативе "Пояс и путь" (BRI) за последнее десятилетие компания успешно экспортировала более 1000 автобусов в страны Центральной Азии. В марте в общей сложности 200 автобусов BRT Golden Dragon отправились из Сямэня в Ташкент, столицу Узбекистана, ознаменовав первый экспорт Китаем 18-метровых автобусов BRT в Узбекистан.

"Зеленая индустрия имеет огромный рыночный потенциал в странах Центральной Азии", - сказал Лю Чжицзюнь, председатель компании. Он отметил, что следующей целью компании является согласование рыночных интересов стран Центральной Азии в сфере новой энергетики и других секторов с целью поддержки местного устойчивого развития и повышения взаимовыгодных результатов. Коллективное использование перспектив, открываемых зелеными и цифровыми достижениями, и продвижение высококачественного развития сотрудничества в рамках "Пояса и пути" стали общим консенсусом среди участников этого форума.

"Шелковый путь, древний торговый путь, соединявший наши цивилизации, когда-то служил мостом для культурного и экономического обмена", - сказал Солехзода Ашурбой, первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан. "Сегодня, когда мы стоим на перепутье новой эры, мы вспоминаем об этой общей истории и с нетерпением ждем возможности проложить путь, который будет столь же значимым и долговечным". Благодаря BRI Китай и страны Центральной Азии достигли полной взаимосвязанности, способствуя углублению сотрудничества, которое постоянно приносит значительные результаты, эффективно ускоряя региональное экономическое и социальное развитие.

В ходе этого форума многие участники выразили стремление к дальнейшему укреплению этой взаимосвязи, открывая новые возможности и перспективы сотрудничества Китая и Центральной Азии. Фан Цючэнь, президент Китайской ассоциации международных подрядчиков, сказал, что все более бесшовное сухопутное и морское сообщение служит катализатором расширения промышленного сотрудничества между двумя сторонами. Он считает, что продолжающиеся усилия по расширению упрощения международных перевозок и постепенному совершенствованию механизмов и систем сообщения придадут живость двустороннему промышленному сотрудничеству и проложат путь к взаимовыгодным результатам.

Кыргызстан на форуме представлял первый заместитель председателя кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. От имени президента он выразил благодарность его участникам форума и подчеркнул важность обсуждаемых направлений сотрудничества, таких, как цифровая экономика и промышленное партнерство, а также отметил огромное значение инициативы "Один пояс – один путь" для стран Центральной Азии. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Центральной Азией и Китаем.

Особое внимание на встрече было уделено проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В рамках форума также прошла встреча между Адылбеком Касымалиевым и Чжоу Цзуи, секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Фуцзянь. Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и обменялись мнением о дальнейших шагах по укреплению сотрудничества. Первый заместитель председателя кабмина также встретился с Шэнь Юэюэ, председателем Всекитайской федерации женщин. В ходе этой встречи было подчеркнуто значение сотрудничества в области поддержки и развития женщин в Кыргызстане, особенно через проекты, направленные на образование и повышение квалификации женщин.