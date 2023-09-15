Погода
$ 88.48 - 88.76
€ 93.92 - 94.92

Форум сотрудничества "Китай-ЦА" - новый шаг к сближению двух регионов

131  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Сямэне, ключевом городе на морском Шелковом пути, завершился 10-й Форум сотрудничества "Китай – Центральная Азия".

Во встрече, которая призвана содействовать сотрудничеству и расширению горизонтов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, приняли участие более 400 представителей разных стран, включая руководителей и правительственных чиновников центральноазиатских стран, а также Генеральный секретарь ШОС. В ходе мероприятия была обнародована Сямэньская инициатива.

Шэнь Юэюэ, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и председатель Комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества зачитала поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина к участникам форума и выступила с программной речью.

Она заявила, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и лидеров центральноазиатских стран отношения между Китаем и государствами Центральной Азии вступили в новую эпоху. По ее словам, нынешний форум является практическим шагом по претворению в жизнь консенсуса, достигнутого главами государств на саммите "Китай - Центральная Азия".

Как указала Шэнь Юэюэ, Китаю и странам Центральной Азии необходимо всесторонне углублять политическое взаимное доверие, расширять практическое сотрудничество, совместно добиваться высококачественного развития, постоянно углублять обмены между людьми, развивать тесную международную координацию и строить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Форум рассматривается как ощутимый шаг на пути к реализации соглашений, достигнутых главами государств в ходе майского саммита "Китай-Центральная Азия", который ознаменовал новую эру отношений между Китаем и странами Центральной Азии. С момента своего создания в 2012 году форум последовательно расширял сферу сотрудничества Китая и Центральной Азии, превратившись в важнейшую платформу для укрепления региональной дружбы и продвижения взаимовыгодных и взаимовыгодных результатов.

В выставочной зоне сотрудничества Китая и Центральной Азии центральное место занял инновационный автобус на новой энергии, который привлек непрерывный поток гостей и торговцев, желающих испытать этот передовой автомобиль. Автобус является новым продуктом компании Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd., ведущего производителя автобусов в Китае. Благодаря инициативе "Пояс и путь" (BRI) за последнее десятилетие компания успешно экспортировала более 1000 автобусов в страны Центральной Азии. В марте в общей сложности 200 автобусов BRT Golden Dragon отправились из Сямэня в Ташкент, столицу Узбекистана, ознаменовав первый экспорт Китаем 18-метровых автобусов BRT в Узбекистан.

"Зеленая индустрия имеет огромный рыночный потенциал в странах Центральной Азии", - сказал Лю Чжицзюнь, председатель компании. Он отметил, что следующей целью компании является согласование рыночных интересов стран Центральной Азии в сфере новой энергетики и других секторов с целью поддержки местного устойчивого развития и повышения взаимовыгодных результатов. Коллективное использование перспектив, открываемых зелеными и цифровыми достижениями, и продвижение высококачественного развития сотрудничества в рамках "Пояса и пути" стали общим консенсусом среди участников этого форума.

"Шелковый путь, древний торговый путь, соединявший наши цивилизации, когда-то служил мостом для культурного и экономического обмена", - сказал Солехзода Ашурбой, первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан. "Сегодня, когда мы стоим на перепутье новой эры, мы вспоминаем об этой общей истории и с нетерпением ждем возможности проложить путь, который будет столь же значимым и долговечным". Благодаря BRI Китай и страны Центральной Азии достигли полной взаимосвязанности, способствуя углублению сотрудничества, которое постоянно приносит значительные результаты, эффективно ускоряя региональное экономическое и социальное развитие.

В ходе этого форума многие участники выразили стремление к дальнейшему укреплению этой взаимосвязи, открывая новые возможности и перспективы сотрудничества Китая и Центральной Азии. Фан Цючэнь, президент Китайской ассоциации международных подрядчиков, сказал, что все более бесшовное сухопутное и морское сообщение служит катализатором расширения промышленного сотрудничества между двумя сторонами. Он считает, что продолжающиеся усилия по расширению упрощения международных перевозок и постепенному совершенствованию механизмов и систем сообщения придадут живость двустороннему промышленному сотрудничеству и проложат путь к взаимовыгодным результатам.

Кыргызстан на форуме представлял первый заместитель председателя кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. От имени президента он выразил благодарность его участникам форума и подчеркнул важность обсуждаемых направлений сотрудничества, таких, как цифровая экономика и промышленное партнерство, а также отметил огромное значение инициативы "Один пояс – один путь" для стран Центральной Азии. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Центральной Азией и Китаем.

Особое внимание на встрече было уделено проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В рамках форума также прошла встреча между Адылбеком Касымалиевым и Чжоу Цзуи, секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Фуцзянь. Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и обменялись мнением о дальнейших шагах по укреплению сотрудничества. Первый заместитель председателя кабмина также встретился с Шэнь Юэюэ, председателем Всекитайской федерации женщин. В ходе этой встречи было подчеркнуто значение сотрудничества в области поддержки и развития женщин в Кыргызстане, особенно через проекты, направленные на образование и повышение квалификации женщин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432274
Теги:
Китай, форум, Центральная Азия, сотрудничество, кабмин, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  