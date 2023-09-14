Интенсификация интеграционных процессов на "Новая эпоха – новые пути"

Российскую Федерацию и Кыргызскую Республику связывают крепкие отношения стратегического партнёрства. Их основа была заложена ещё в Советском Союзе, когда кыргызский народ впервые обрел собственную государственность. Именно на этот период приходится яркий расцвет кыргызской науки, кыргызской инженерной и военной мысли, спорта и культуры.

Сегодняшние потомки великих деятелей тех времён не хотят, чтобы достижение их отцов и дедов канули в Лету. Да, в наши дни коллективный Запад прилагает титанические усилия, чтобы оторвать россиян и киргизов друг от друга. Это всё равно, что пытаться разделить одно дерево на две половины – корни-то у растения всё равно общие. Поэтому конструктивные силы в обеих странах задумались над тем, как эффективно противостоять разрушительному западному ветру-суховею. Так родилась идея проведения в Бишкеке Выездного заседания Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути". Он состоится 6 октября 2023 года.

Организатором выступает "Международная организация евразийского сотрудничества" (МОЕС). Партнёры у мероприятия более чем солидные, авторитетные: Адвокатура Кыргызской Республики (Бишкек) и Группа компаний "Диктатура Закона" (Москва).

Разумеется, на форуме предстоят серьезные разговоры, касающиеся интенсификации интеграционных процессов в отношениях двух государств. И Москва, и Бишкек отлично понимают, что в одиночку трудно противостоять гегемонии США, давно положивших глаз на природные ресурсы Кыргызстана и территориальные просторы России. Если продолжать "растительную" аналогию, то одиноко стоящее дерево ураган обязательно рано или поздно сломает, а рощу – никогда. Именно в поддержку интеграции, объединения, консолидации сил и призван сказать своё слово Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути". Предполагается, что в дальнейшем он будет существовать на постоянной основе.

Целями Всемирного форума являются объединение представителей международных организаций, органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, научных кругов различных государств для совместного формирования общего будущего, выработки общих правил ради процветания и укрепления мира и безопасности, содействия духовно-нравственному развитию, повышению уровня благосостояния их граждан. Участниками октябрьского заседания станут представители официальных органов власти, представители посольств других стран, Евразийской экономической комиссии, бизнес-сообществ, деятели науки, представители традиционных религиозных конфессий.

Не будет преувеличение сказать, что центральной осью дискуссий в Бишкеке станет обсуждение концепции многополярного мира.

Эта идея давно витает в политических кругах стран Центральной Азии, заинтересованных в проведении по-настоящему независимой деятельности в своих странах. Да, постсоветские государства ещё достаточно молоды, но здесь чувствуют явное раздражение, когда им пытаются навязывать чуждые, привнесённые извне расплывчатые стандарты "демократии" и радужные тезисы "гендерного многообразия". Кстати, о необходимости скорейшего избавления нашей планеты от "колониального синдрома" подробно говорил недавно в своей речи во Владивостоке президент России Владимир Путин. Нет сомнений в том, что данную актуальную тему непременно затронут и делегаты форума "Новая эпоха – новые пути".