Накануне 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой планируется участие глав государств- членов ООН, в том числе Узбекистана. Мы попросили ведущего научного сотрудника Международного института Центральной Азии Шавката Алимбекова рассказать, что стоит за фразой, которую можно встретить в выступлениях лидеров соседней страны, "Узбекистан: устойчивое- развитие - это процесс, требующий постоянных усилий".

"В условиях глобализации, изменения климата, экономической нестабильности и дефицита продовольственных ресурсов активное взаимодействие в рамках ООН становится важным ориентиром для решения сложных вызовов современности.

Предстоящая 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН даст старт новому этапу в достижении целей устойчивого развития и определит задачи на период до 2030 года. Кроме того, позволит выявить конкретные предложения и идеи для дальнейшего устойчивого взаимодействия всех стран-участниц ООН.

Узбекистан с его стратегическим положением в Центральной Азии уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ООН и другими влиятельными международными и региональными структурами. Развитие отношений с международными организациями играет важную роль в интеграции нашей страны в мировое сообщество.

В данном направлении важно выделить, что из года в год укрепляются связи Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями, такими как Программа развития ООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЕСКО, УНП ООН, ЮНЭЙДС, "ООН-женщины", Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, МОТ и ФАО.

Сотрудничество Узбекистана с ООН за последние пять лет поднялось на совершенно новый уровень, благодаря инициативам и предложениям лидера Узбекистана.

В частности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года; 75-й юбилейной сессии, организованной в формате видеоконференции и 76-й сессии Генеральной ассамблеи, в ходе которых были озвучены инициативы Узбекистана в области укрепления международной и региональной безопасности, дальнейшего развития образования, духовности, экологии, туризма, защиты прав человека и в других сферах.

Международным признанием усилий Узбекистана за последние годы явилось принятие следующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН:

– "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии";

– "Укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией";

– "Просвещение и религиозная толерантность";

– "Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии";

– "Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий";

– "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)".

Важно упомянуть, что в 2015 году мировое сообщество стало свидетелем зарождения новой глобальной повестки дня в области устойчивого развития. 70-й юбилейный саммит ООН, прошедший в Нью-Йорке, стал платформой для объединения усилий более 150 государств в борьбе с глобальными вызовами, такими как бедность, экономическая нестабильность и экологические кризисы.

Центральным элементом новой повестки стали 17 целей устойчивого развития (ЦУР) с 169 задачами, охватывающими экономические, социальные и экологические аспекты развития. Узбекистан, поддержав эту инициативу, активно интегрирует ЦУР в национальную стратегию развития.

Стратегия развития Нового Узбекистана и Цели ООН в области устойчивого развития идут рука об руку, акцентируя внимание на социально-экономическом развитии, экологической стабильности и улучшении качества жизни граждан.

Основой реформ, проводимых в Узбекистане, является принцип "Во имя чести и достоинства человека". Эти реформы направлены на создание активного гражданского общества, гарантирование прав и свобод каждого человека, соответствующих Целям устойчивого развития.

Достижение целей устойчивого развития до 2030 года в нашей стране будет осуществляться в соответствии с основополагающим принципом ООН "Никого не оставлять позади" для обеспечения прав и законных интересов каждого человека.

В этом направлении важно выделить принятую Национальную стратегию Узбекистана по правам человека. Она предусматривает реализацию рекомендаций Совета ООН по правам человека и договорных комитетов. При принятии национальной стратегии учитывались мнения не только экспертных кругов, но и широкой общественности и международных организаций.

Узбекистан первым из государств Центральной Азии создал систему национальных институтов по правам человека, который включает парламентского омбудсмана, детского омбудсмана, бизнес-омбудсмана и Национальный центр по правам человека.

В современном мире роль парламентов в достижении ЦУР приобретает особое значение. Генеральная ассамблея ООН акцентирует внимание на необходимости активного участия законодательных органов в мониторинге и реализации ЦУР, подчеркивая важность подготовки добровольных национальных обзоров.

Особое внимание следует уделить резолюции ООН "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения ЦУР" принятой 14 декабря 2022 года, инициированной главой государства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Этот документ, подчеркивает важность роли парламентов в возобновлении приверженности к единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19.

Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира, а также структуры ООН и другие международные организации. Ожидается, что этот документ станет уникальным путеводителем для парламентариев, мобилизуя их усилия в ускоренной реализации ЦУР.

Отдельное внимание уделено обеспечению гендерного равенства, что должно стать центральным элементом усилий по ускорению прогресса в достижении ЦУР. Это в свою очередь, будет содействовать полному, равноправному и значимому участию женщин в работе законодательных органов и в парламентских процессах.

За последние годы в Узбекистане принято более 40 законодательных актов и важных концептуальных документов, касающихся гендерного равенства, в частности, законы "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин", "О защите женщин от притеснения и насилия", "О внесении изменении и дополнении в статью 15 Семейного кодекса" и другие.

Особо важным в этом направлении необходимо отметить принятые конкретные меры по обеспечению гендерного равенства, в частности утверждены "Национальная программа повышения активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022-2026 годы и "Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года".

В результате сегодня доля женщин, занятых в сфере здравоохранения и образования, составляет 77%, в экономике и промышленности - 46%, около 2 тысяч соотечественниц работают на руководящих должностях в государственных и общественных организациях.

За 6 лет расширились возможности женского образования, количество женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, увеличились в 6 раз.

Признается важная роль и вклад молодежи в успешную реализацию Повестки дня на период до 2030 года, и необходимость обеспечения полного, равноправного и значимого участия молодежи в парламентских процессах.

В этом направлении в Узбекистане реализуется Концепция развития государственной молодежной политики до 2025 года, которая основана на принципе "Работа с молодежью в интересах молодежи", изложенной в Стратегии ООН "Молодежь-2030".

Необходимо подчеркнуть, что в 2020 году создан Молодежный парламент при Сенате, который состоит из 100 членов молодых активистов. Целью Молодежного парламента является повышение политико-правового сознания и грамотности молодежи, социальной активности, защита её прав и законных интересов.

В свою очередь важно выделить, что за последние три года 250 тысячам молодых людей было выделено в эквиваленте более 500 миллионов долларов США льготных кредитов. В стране создано 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовано 2,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму более 300 миллионов долларов США. В результате число молодых предпринимателей увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.

В рамках устойчивого развития, наша страна активно участвует в обеспечении качественного образования и доступа к нему, стремясь создать основу для долгосрочного социального и экономического роста. Образование рассматривается не просто как инструмент передачи знаний, но и как механизм формирования навыков, отвечающих требованиям современного рынка труда.

В результате принятых реформ за последние 5 лет количество высших учебных заведений в стране увеличилось почти в три раза и достигло 210, расширился охват высшим образованием – с 9% до 38%, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями.

За эти годы численность преподавательского состава в высших учебных заведениях выросла в 1,6 раза, доля высшего образования в общем объёме образовательных услуг выросла до 51%, количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Узбекистана, выросло в 4 раза и составило 5,1 тысяч человек, объёмы затрат на НИОКР в вузах выросли в 1,3 раза, количество общеобразовательных учреждений на начало 2023 г. достигла 10,6 тысяч.

Особое внимание уделяется улучшению условий труда преподавателей и наставников, повышению их квалификации. В частности, за прошедший период заработная плата учителей выросла в среднем в 2,5 раза.

Узбекистан также активно работает над развитием человеческого потенциала и улучшением качества жизни населения. Внедряются широкомасштабные программы по улучшению здравоохранения, обеспечению доступа к качественной медицинской помощи и снижению смертности матерей и новорожденных. Кроме того, Узбекистан стремится к снижению неравенства в области здоровья и обеспечению доступа к здоровой пище и воде.

В 2022 году было принято более 20-и законов, указов и постановлений, других необходимых нормативных актов, касающихся сферы здравоохранения, которые последовательно внедряются в жизнь.

В частности, только в 2022 году на местах было создано более 100 семейных врачебных пунктов, поликлиник и более тысячи районных медицинских пунктов в самых отдаленных и труднодоступных районах. В результате первичным звеном медицинской помощи охвачено дополнительно 3,5 миллиона человек.

Объём средств на лекарственные препараты 70 видов, бесплатно выдаваемые населению семейными врачами, увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Сегодня активно принимаются социально-экономические реформы и программы, направленные на стимулирование предпринимательства, улучшение бизнес-климата и создание новых рабочих мест. Приняты также меры по борьбе с бедностью и социальным исключением, предоставляющие поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

В последние 6 лет масштаб социальной помощи увеличился в пять раз и охватил более двух миллионов семей. Если в 2016 году на эти цели из бюджета было выделено 181 миллион долларов США, то сегодня сумма увеличена до 1,5 миллиардов США.

На сегодня достигнуты определенные результаты. В 2022-м миллион жителей выведен из-за черты бедности. Ожидается, что в текущем году это число значительно вырастет.

Экологическая составляющая устойчивого развития также не остается без внимания. Узбекистан принимает активное участие в международной борьбе с изменением климата и реализации программ по улучшению состояния природных экосистем, а также стремится к устойчивой модернизации секторов энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей, с целью снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения энергоэффективности.

В результате в соответствие с инициативой главы государства в 2019-2022 годах на площади 1 миллиона 732 тысяч гектар высажены "саксовул" и другие пустынные растения, а площадь зелёных насаждений увеличена на 2 миллионов гектар.

Определено, что работы в этом направлении будут планомерно осуществляться и в последующие годы. В частности, в 2023-2026 годах планируется создать "зелёные покровы" на площади 400 тысяч гектар на высохшем дне Аральского моря. Это, безусловно, значимый вклад в решение последствий экологической катастрофы, выходящей далеко за пределы регионального масштаба.

На данный момент одной из масштабных и эффективных инициатив главы Узбекистана стал национальный проект "Яшил макон" (Зеленое пространство), стартовавший в 2021 году.

С началом этой важной работы в осенний сезон 2021 года было высажено 85 миллионов саженцев, а в весенний сезон 2022 года – 126 миллионов саженцев.

Эта инициатива направлена на предотвращение негативных последствий изменения климата за счёт увеличения зелёных насаждений в нашей стране, посадки саженцев деревьев и их эффективного ухода.

В рамках этого общенационального проекта планируется высаживать более 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год. В результате реализации этой программы в ближайшие пять лет будет высажен 1 миллиард деревьев и кустарников.

Важно подчеркнуть, что успехи Узбекистана в области устойчивого развития стали возможными благодаря решительным действиям главы государства Шавката Мирзиёева, общенациональной поддержке его программ и инициатив по развитию государства и их одобрение со стороны международных партнеров.

Принятые реформы, направленные на устойчивое развитие, позволили Узбекистану подняться на восемь позиций в индексе ООН по ЦУР, что свидетельствует о значительных успехах и изменениях, происходящих в стране и это подтверждает правильность выбранного курса на устойчивое развитие.

Все представленные Узбекистаном инициативы в рамках ООН внесли значительный практический вклад в поддержание всемирного мира, стабильности, защиту прав человека и обеспечение устойчивого развития. Наша страна придерживается принципа дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями.

Пример Узбекистана показывает, что устойчивое развитие – это процесс, требующий постоянных усилий и гармоничного взаимодействия между всеми сферами общества.

Учитывая вышеизложенное, Узбекистан заслуженно привлекает внимание мирового сообщества своими достижениями в области устойчивого развития. Этот опыт является не только ценным уроком для других стран, но и вдохновением для создания более справедливого и процветающего будущего для следующих поколений".