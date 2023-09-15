По итогам встречи лидеров стран ЦА принято совместное заявление

Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в г. Душанбе, состоявшийся по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в рамках визита Садыр Жапаров провел двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, где стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Затем глава государства принял участие в работе Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

По итогам Пятой Консультативной встречи лидерами стран принято Совместное заявление.

Кроме того, подписаны:

- Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;

- Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.