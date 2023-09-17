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Смогут ли работать в России таксистами мигранты из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В России 1 сентября вступил в силу федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Что изменилось за минувшие две недели, как изменения повлияли на таксистов-мигрантов и в целом на данную сферу, разбирался Sputnik.

Нововведения

По данным департамента транспорта Москвы по состоянию на 2022 год, только в одной российской столице таксистами работают 59,4 тыс. иностранцев, в том числе 44,6 тыс. - из Кыргызстана, 5,2 тыс. - из Таджикистана и 3,4 тыс. - из Узбекистана. С 1 сентября они оказывают услуги в соответствии с новыми правилами.

Теперь, чтобы стать легальным таксистом, достаточно иметь статус самозанятого. Ранее же водителям, которые не желали работать наемными сотрудниками в таксопарке, нужно было регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), что было сложным и дорогим процессом.

"Водителем легкового такси может быть лицо, которое заключило трудовой договор с перевозчиком либо является индивидуальным предпринимателем, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, или физическим лицом, которому предоставлено разрешение", - указано в тексте закона.

Теперь тем, кто хочет заниматься перевозкой легально, для получения разрешения потребуется только включить автомобиль в реестр легковых такси, получить справку об отсутствии судимости и заключить договор со службой заказа такси (агрегатором), пояснил корреспонденту Sputnik гендиректор платформы для самозанятых Qugo Игорь Знак.

При этом водителям-гражданам других стран справку об отсутствии судимости необходимо получить как от госорганов РФ, так и со своей родины, отметил в беседе с корреспондентом Sputnikэксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

"Я должен поехать в свое консульство, подать заявление, и они за пять минут мне выдают справку о несудимости, если я несудим. Еще через "Госуслуги" надо получить документ, что я несудим в России", - рассказал корреспонденту Sputnik работающий в Москве таксист из Кыргызстана Айбек.

Роберт Ян уточнил, что формально информация о судимости или несудимости требовалась еще с 1 марта, когда вступили в силу соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, однако с 1 сентября агрегаторы начали нести ответственность за допуск водителя к работе без справок, поэтому к вопросу стали относиться серьезнее.

Службы заказа такси теперь несут ответственность за проверку и оценку таксистов. Если агрегатор передаст заказ водителю, не имеющему разрешения, сервис может быть лишен права на работу. Такую меру применят, если количество подобных случаев окажется свыше десяти или 0,01% от общего числа.

По информации Банка России, водители такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще, чем водители обычных легковых машин. Согласно новым правилам, если произойдет ДТП, служба заказа такси будет нести совместную ответственность с водителем за возмещение ущерба.

"Вносимые изменения значительно ужесточат ответственность агрегаторов и служб такси, в связи с чем последние перестанут сотрудничать с лицами, не имеющими разрешения", - отметил Игорь Знак.

Разрешение на работу самозанятые водители и ИП могут получить в электронном виде. Для этого необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" или обратиться во многофункциональном центре (МФЦ).

Как сообщил корреспнденту Sputnik председатель московского профсоюза такси "Добро" Николай Кодолов, ни вступление в силу нового закона, ни снижение курса рубля пока никак не повлияли на количество таксистов в столице.

Аренда вместо такси

Закон о такси не предполагал переходного периода для подготовки отрасли к новым требованиям и не давал самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси, пояснила корреспонденту Sputnik специалист отдела по связям с общественностью агрегатора "Максим" Екатерина Мамай.

"Чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис разделил поездки на два юридически разных типа - легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем", - сказала она.

Заказы по тарифу "Такси" доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Поскольку разрешения пока имеет ограниченное число перевозчиков, цены на такие заказы будут выше обычных, а комиссия сервиса ниже, уточнила Екатерина Мамай.

"Заказы по легковым тарифам "Эконом", "Комфорт", "Бизнес", "Компактвэн", "Минивэн" выполняются по договору аренды транспортного средства с экипажем, предусмотренному Гражданским кодексом РФ (ст. 632, 633). Этот вид перевозок не является такси. На такие поездки действуют привычные цены", - разъяснила представитель компании.

Как пояснил Роберт Ян, агрегаторы таким образом вывели часть своей деятельности за рамки закона о такси.

Доли агрегаторов на рынке такси

По информации Аналитического центра при правительстве РФ, по состоянию на 2021 год сервис "Яндекс.Такси" и Uber совокупно были представлены в 686 городах России, Maxim - в 496. Следующим по числу населенных пунктов был агрегатор "Везет".

По словам Роберта Яна, сейчас доминирующее положение на российском рынке такси занимают "Яндекс" (куда входят "Яндекс Go", Uber и купленный "Яндексом" в 2021 году сервис "Везет"), а также "Максим" ("Максим", "Поехали" и Tuda).

Согласно информации Росстата, стоимость поездки на такси в РФ оказалась на максимальной отметке за последние десять лет, в июне 2023 достигнув 32,53 руб. в расчете на 1 км пути. При этом самый большой рост имел место в первой половине 2023 года - 4,03 %.

По данным экспертов Tinkoff Data, в первом полугодии 2023 года средний чек на поездку в такси в Москве вырос на 15 %. В то же время в среднем по России поездка на такси в стране обошлась в среднем в 293 рубля, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно с законом о такси 1 сентября в РФ вступил в силу "пятый антимонопольный пакет", направленный на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.

Под действие пятого пакета подпадают маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, а также если их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей.

"На сегодняшний день к ним относятся Avito, Циан, Яндекс.Такси, а также Google и Apple в качестве владельцев магазинов приложений. В дальнейшем к ним могут быть отнесены и другие компании", - пояснили в пресс-службе ФАС.


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URL: https://www.vb.kg/432294
Теги:
Россия, такси
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