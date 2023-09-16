Садыр Жапаров: Давайте следующие 30 лет потратим на подъем государства

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев по примеру сингапурского государственного деятеля Ли Куан Ю потратить следующие 30 лет на подъем государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Кто бы ни был правителем Сингапура, он должен иметь внутри стальной стержень или сдаться.

Это не игра в карты.

Это жизни: ваша и моя.

Я потратил всю жизнь, строя это государство, и я ответственен за то, чтобы не позволить никому разваливать его".

Ли Куан Ю (16/09/1923 - 23/03/2015)

Сегодня , 16 сентября, - столетний юбилей Ли Куан Ю, который доказал, что историю и судьбу народа можно изменить, что можно за меньше, чем 30 лет вытащить страну из третьего мира в первый.

Первые 30 лет нашей Независимости мы потратили на то, чтобы выучить очень трудные уроки, ценой набития себе шишок.

Давайте следующие 30 лет потратим на подъем государства.

И всякий, кто будет нам в этом мешать - пусть помнит:

"Это не игра в карты.

Это наши жизни: ваша и моя...", - написал глава государства.