Международный день демократии: а разве есть, что праздновать?

В эту пятницу, 15 сентября, в мире отметили Международный день демократии, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Хотя, честно говоря, праздновать нечего, поскольку сегодня для многих стран планеты демократический режим стал символом двойных стандартов, диктатуры и бомбежек.

Нужно отметить, что демократическая модель государственного устройства изначально чересчур идеализирована. Начнем с того, что это далеко не единственный и уж точно не самый совершенный способ организации человеческого общества. Тысячи лет народы и государства жили, не зная о парламенте, разделении властей, свободе слова и прочих атрибутах демократии.

Развивались ли эти общества неправильно? Вряд ли. Просто каждый народ выбирал то устройство, которое лучше всего соответствовало его мировоззрению, культуре, пониманию того, что такое власть, что такое свобода, и что такое подчинение. И почти в каждом из этих устройств были элементы, которые сегодня мы называем демократическими. Еще до образования государств вожди племен избирались голосованием, а те или иные формы народных собраний существовали у всех народов, населяющих планету. Даже самые, казалось бы, деспотичные режимы не забывали подчеркивать, что их власть направлена на защиту народа и народом поддерживается.

То есть, как показывает этот краткий экскурс в историю, оптимальное общественное и государственное устройство (в том числе и демократические элементы в нем) складывается в зависимости от ряда особенностей того или иного народа – культуры, мировоззрения, религии, и изменяется вместе с самим обществом.

Эта очевидная истина уже давно грубо игнорируется США. Штаты "запатентовали" свою демократию и активно "несут" ее туда, где у них есть экономический или геополитический интерес. Ее насаждают насильственно, путем прямого военного вмешательства, как, например, в Ираке, Сирии, Ливии. Или в менее агрессивной форме - через свои СМИ, НПО, прикормленных чиновников, как это происходит в Кыргызстане и других странах Центральной Азии.

Кстати, соответствовать критериям американской демократии очень непросто, поскольку она полна парадоксов. Одним из признаков демократического государства считается регулярная сменяемость власти. В несоответствии этому критерию западники обвиняют большинство наших соседей по региону, а также нашего стратегического партнера Россию.

Между тем, в самих США на протяжении всей истории у власти допущены только две партии, а для любого независимого кандидата нет никаких перспектив. А в той же Германии канцлер Ангела Меркель находилась у власти с 2005 по 2021 годы - за это время в Кыргызстане сменилось шесть президентов (включая исполняющих обязанности главы государства).

Впрочем, тот факт, что в КР сменяемость власти неоспорима, тоже не делает нашу страну достаточно демократичной для Штатов. Тут думается причина в том, что Кыргызстан, несмотря на все уговоры, посулы и даже угрозы, сохраняет прочную связь со своим историческим союзником - Россией. Так что, надо полагать, что попытки "демократизировать" нас не прекратятся.

Между тем, если подумать, то "либеральная демократия", которую продвигает Запад в Кыргызстане и других странах ЦА, не только не имеет ничего общего с подлинно демократическими принципами, зафиксированными в международном праве, но и абсолютно чужда нашему народу.

С точки зрения США и ЕС демократия - это отказ от принятых в обществе традиционных ценностей и моральных принципов, доминирование меньшинств над большинством в обществе, неуважение к религии и исторической памяти народов, "культура отмены" всех несогласных с западным диктатом. Иначе говоря, моральное уродство и манкуртизм. Вместо отца и матери нам предлагают почитать извращенцев, вместо любви и дружбы нам навязывают товарно-денежные отношения, вместо памяти о героях нам подсовывают истории о предателях своего народа.

"У нас на востоке свои ценности. Мы не поддерживаем ЛГБТ. Нас воспитывали наши родители, победившие фашизм, взявшие Берлин, которые в кратчайшие сроки восстановили страну из руин, первыми отправили человека в космос. У нас во главе всего стояли человеческие ценности, духовность, нравственность", - говорит общественный деятель Анвар Сартаев.

По его словам, основная масса населения республики против западных ценностей.

"Почему они должны нам диктовать, как нам жить? Они уничтожили, развалили СССР, а теперь хотят нас уничтожить. Мы суверенное независимое государство, у нас свои ценности, свои традиции, национальные, местные, мусульманские", - отмечает Сартаев.

Трудно сказать, когда демократия окончательно перестала быть символом свободы, прав человека и прочих гуманистических ценностей. Но это случилось. Народовластие умерло. Остался только обряженный в толерантность, смердящий труп, который американцы демонстрируют миру, вместо живой, работающей идеи, чтобы сохранить за собой статус "лидера свободного мира".

Получается, что в Международный день демократии почитают фальшивку. Демократию, в которой существуют понятия суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран, прав и свобод человека, социальной справедливости, той за которую выступают Кыргызстан и Россия, больше нет. Ее заменил суррогат, призванный законсервировать старый миропорядок, сохранить привилегии неоколониальных держав и позволить им и дальше процветать за счет ресурсов всего остального мира.