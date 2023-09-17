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Эксперт: нужна общая для стран ЦА стратегия адаптации к изменению климата

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- Светлана Лаптева
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Ученые региона продолжают обсуждать итоги очередной 5-ой по счёту Консультативной встречb лидеров стран Центральной Азии, состоявшейся в 14 сентября 2023 ujlf в Душанбе.Так ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии Жасур Кодиров поделился с vb.kg своим мнением по этому поводу. В частности, он считает, что разработка и принятие региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата позволит глубоко проанализировать текущие вызовы и выработать комплексные решения по смягчению последствий изменения климата.

"Главы государств откровенно и в дружественной атмосфере обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей региональной повестки и обсудили дальнейшие перспективы плодотворного сотрудничества в Центральной Азии.

При этом анализ выступлений и выдвинутых президентами государств Центральной Азии инициатив свидетельствует о намерениях дальнейшего углубления регионального сотрудничества для обеспечения стабильного экономического роста и благоприятных условий проживания для народов региона.

В этой связи, хотелось бы обратить внимание на предложение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по разработке Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.

Данная инициатива весьма актуальна с учётом того, что потепление в Центральной Азии происходит быстрее чем в других частях мира. Если с 1900 г. среднемировая температура увеличилась на 1,1°C, то в нашем регионе среднегодовая температура прибавила 1,6°C, то есть в среднем выросла с 13,2°C до 14,8°C. При этом согласно прогнозам, до 2050 г. температура воздуха может возрасти ещё на 1,5°-3°С.

В результате на протяжении последних 50-60 лет площадь ледников в ЦА сократилась на 30%. Как отмечает Всемирный банк, дефицит воды может привести к падению ВВП на 11%.

По оценкам АБР, к 2050 г. площадь орошаемых земель в регионе сократится на 25%. Из-за деградации земель в регионе ежегодные потери составляют около $4,5 млрд.

В данных условиях адаптация к текущим изменениям климата становиться залогом и важным условием для дальнейшего социально-экономического развития государств Центральной Азии.

С учётом того, что все страны региона находятся в одном географическом пространстве и имеют схожие проблемы, связанные с изменением климата, принятие региональной стратегии является логичным и практичным шагом.

Разработка и принятие стратегии позволит наладить региональный диалог между странами, глубоко проанализировать текущие вызовы и выработать комплексные решения по смягчению последствий изменения климата.

Отрадно также отметить, что климатические вопросы прочно закрепились в ежегодных повестках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Стоит напомнить, что в настоящее время государствами региона ведётся активная работа в рамках одобренной в прошлом году на 4-й встрече президентов стран региона региональной программы "Зелёная повестка" для Центральной Азии.

Уверен, что реализация инициативы главы Узбекистана по разработке и принятию региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата станет очередным важным шагом в укреплении сотрудничества между странами региона в этом весьма насущном и актуальном направлении, и позволит Центральной Азии эффективно адаптироваться к меняющимся климатическим условиям".


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URL: https://www.vb.kg/432299
Теги:
Узбекистан, климат
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