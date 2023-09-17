Российской военной базе в Таджикистане угрожает атака джихадистов

В северные провинции Афганистана под видом мирных кочевников из пакистанского Вазиристана, а также южной афганской провинции Кандагар к середине августа с.г. перебрались уже несколько тысяч вооруженных боевиков. Концентрацию джихадистов связывают с планами главарей террористических групп попробовать на прочность российскую 201-ю военную базу в Таджикистане в октябре-ноябре, пишет Независимая газета.

Источники "НГ" из числа бывших сотрудников афганских спецслужб несколько дней назад сообщили о приходе в Файзабад – административный центр северо-восточной афганской провинции Бадахшан – колонны из примерно 40 автомобилей с вооруженными боевиками. Колонна перемещалась под прикрытием групп переселенцев с юга – кочевников из пакистанского Вазиристана, а также пуштунских семей из Южного Афганистана. По словам афганских источников, на четырех десятках автомобилей в Файзабад прибыл "батальон смертников" численностью около 200 человек. В его составе – в основном иностранные боевики, принадлежащие к афганскому филиалу "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) и другим террористическим группировкам.

"Появление "батальона смертников" в Файзабаде является частью реализации плана нападения на соседний Таджикистан, который главари террористических организаций, размещенных в Афганистане, рассчитывают реализовать осенью", – сообщили источники "НГ", знакомые с ситуацией. По их словам, задачей "батальона смертников" и других групп джихадистов, находящихся сейчас в афганском Бадахшане, должны стать стремительные атаки на несколько пограничных застав на афгано-таджикской границе с целью максимального отвлечения сил армии и МВД Таджикистана: "Затем должна быть атакована российская военная 201-я база в Душанбе, а также посольство РФ. Эту задачу возлагают на боевиков из "спящих джамаатов", находящихся внутри Таджикистана. Джихадисты рассчитывают воспользоваться неудачным расположением 201-й базы, организовав подрывы нескольких АЗС на дорогах, ведущих к объекту нападения. Задача-минимум акции – продемонстрировать слабость российского военного присутствия в регионе, задача-максимум – спровоцировать "исламскую революцию", внутренний мятеж в Таджикистане".

Афганские источники отмечают, что планирование осеннего "переноса джихада" из Афганистана в Таджикистан связано с несколькими факторами: "Во-первых, приближается конец года, и необходимо продемонстрировать спонсорам джихадистских групп эффективность их вложений. Во-вторых, вновь усилились слухи о значительном ухудшении здоровья президента Эмомали Рахмона, который якобы хочет как можно быстрее передать власть в стране своему сыну Рустаму Эмомали. По мнению главарей джихадистских групп, в момент транзита власть в Душанбе будет максимально слаба и неэффективна. В-третьих, Москва осенью будет полностью занята операциями на украинском направлении и не сможет прийти на помощь Рахмону и своей военной базе какими-то серьезными резервами. Все эти обстоятельства делают привлекательной идею атаки на Таджикистан в октябре-ноябре".

По словам афганских источников, в случае нападения на Таджикистан террористы смогут задействовать от 5 тыс. до 7 тыс. боевиков различных джихадистских брендов: "Значительная часть этих джихадистов сегодня размещена помимо афганского Бадахшана в провинциях Фарьяб, Бадгис и Сари-Пуль. Крупные группы террористов, которых планируется привлечь к акции, находятся также в провинциях Панджшер, Баглан и Нуристан". Афганские источники "НГ" обращают внимание, что "сейчас более 20 тыс. боевиков "Талибана" (организация запрещена в РФ) расквартированы в Панджшере и уезде Андараб, провинция Баглан, их целью является блокировка в высокогорье немногочисленных групп Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) под командованием генерала Халида Амири": "Фактически тем самым талибы помогают авторам плана осеннего нападения на Таджикистан, не позволяя бойцам ФНСА ударить в тыл террористам, готовящимся атаковать таджикских пограничников".

Афганские источники обращают внимание Москвы и стран региона на "долговременные опасности", связанные с массовым переселением выходцев из пакистанского Вазиристана и пуштунских кланов из Южного Афганистана в северные афганские провинции, преимущественно населенные этническими таджиками и узбеками: "Сейчас такими акциями с переселением закладывается настоящая мина замедленного действия под всю систему региональной безопасности. Правительство "Талибана" при содействии пакистанских властей и при спонсорской поддержке Катара планирует переселить в таджикские и узбекские районы Северного Афганистана от 3 млн до 5 млн пуштунов и кочевников кучи. Это принципиально изменит этнический баланс северных афганских провинций, граничащих с постсоветскими республиками, а также создаст новые реальные угрозы их безопасности, как и угрозы интересам России в этом регионе".

"Близорукости благодушных оценок некоторых российских и региональных экспертов относительно массового переселения пуштунских кланов и вазиристанских кочевников в северные афганские провинции можно только удивляться, – отмечают бывшие сотрудники афганских спецслужб. – Простым сравнением численности переселенцев и коренного населения опасность ситуации не осознать. Ведь переселенцы не просто этнически чужды для местных сообществ, они в отличие от коренных жителей вооружены, пользуются покровительством талибов и состоят в рядах боевиков различных джихадистских группировок. Все это сразу ставит вооруженных и имеющих сильную "крышу" пуштунских переселенцев и безоружных, лишенных какой-либо защиты таджиков и узбеков в неравное положение. Активное и вооруженное меньшинство переселенцев не только быстро займет доминирующие позиции в северных афганских провинциях, но и станет тыловой базой и источником резервов для джихадистских организаций, находящихся в провинциях страны, граничащих с постсоветскими государствами".

Фактически сегодня совместными усилиями афганских талибов, Исламабада и региональных террористических группировок создается новый "Пакистан" для Центральной Азии, который станет источником постоянных угроз и экспорта джихадизма на постсоветском пространстве. И, возможно, первую пробу сил этот новый "Пакистан" осуществит уже через несколько месяцев в Таджикистане.