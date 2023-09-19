За "закладку" наркотиков задержали депутата Госсовета Татарстана

Депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова задержали правоохранители, когда он пытался забрать "закладку" с мефедроном, передает СМИ.

Сообщается, полицейские заранее устроили засаду и поджидали человека, который придет к тайнику с наркотиком. Позже выяснилась личность задержанного – им оказался народный избранник Рустем Хасанов, победивший на выборах в Госсовет Татарстана.

Уголовное наказание депутату не грозит - мефедрон, за которым пришел слуга народа, оказался весом до 1 грамма, за это предусмотрен административный штраф.

Рустем Хасанов – в прошлом директор благотворительного фонда. Будучи депутатом, он стал известен, как инициатор изменения Семейного кодекса Татарстана. Согласно новым поправкам, трансгендерам запретили усыновлять детей, а смена пола стала поводом для того, чтобы разорвать брак.