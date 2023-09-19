Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Ким Чжин Пхё: Мы высоко ценим регион Центральной Азии как партнера

993  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Cпикер парламента Республики Корея Ким Чжин Пхё провел пресс-конференцию в преддверии I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, которое состоится сегодня, 19 сентября в Сеуле.

В своем интервью господин Ким отметил следующие моменты:

"Совещание представляет собой первый многосторонний формат взаимодействия высшего уровня, организованный между Кореей и пятью странами Центральной Азии. Формирование подобного формата взаимодействия на уровне спикеров парламентов имеет большее значение, чем простое объединение в рамках двусторонней дипломатии. Мы высоко ценим регион Центральной Азии как партнера и планируем разработать план органичного и систематического сотрудничества между шестью странами. Многосторонний формат взаимодействия отражает решимость парламента Республики Корея о формировании инициативы по дипломатии в отношении государств Центральной Азии.

Причина, по которой формат взаимодействия смог быть сформирован в такой короткий период времени после выдвижения предложения, вероятно, заключалась в том, что Корея и страны Центральной Азии глубоко доверяют друг другу и в то же время стремятся приветствовать новую эпоху, продолжая дружественные отношения.

Несмотря на географическую отдаленность, Республику Корея и регион Центральной Азии связывают особые дружественные отношения. 300 тысяч этнических корейцев "корё-сарам", проживающих в Центральной Азии, унаследовали корейский язык и культуру, выполняя роль культурного моста между двумя сторонами.

Кроме того, Центральная Азия, где сходились дороги Шелкового пути, соединявшего весь Евразийский континент, издревле была важным торговым центром. Наши предки также путешествовали в Центральную Азию и обратно по Шелковому пути, а следы обменов сохранились в реликвиях, записях и культуре.

Таким образом, отношения Кореи и региона Центральной Азии, которые долгое время носили особый характер, со времени установления дипломатических отношений в 1992 году переросли в более практичные отношения сотрудничества. А в текущем году, когда отмечается 31-я годовщина установления дипломатических отношений, Корея и страны Центральной Азии хотели бы оглянуться на достижения сотрудничества за последние 30 лет и обсудить будущие направления сотрудничества в ходе I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея.

Еще раз позвольте поблагодарить за вашу поддержку и интерес к данному Совещанию, а также выразить надежду, что сегодняшняя пресс-конференция послужит возможностью донести до общественности цели и значение Совещания, а также ценности и цели парламентской дипломатии в отношении Центральной Азии, которые будут достигнуты с его помощью.

Регион Центральной Азии, который в этом году отмечает 31-ю годовщину установления дипломатических отношений с Республикой Корея, является геополитическим центром, соединяющим Европу и Азию, и его значение растет с каждым днем благодаря богатым ресурсам и высоким перспективам экономического роста. Центральная Азия с древних времен поддерживает глубокие отношения с Кореей через Шелковый путь, а также обладает культурной схожестью, поскольку принадлежит к урало-алтайской языковой семье и является домом для 300 тысяч корейских соотечественников".

Нам хотелось бы оценить отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Центральной Азией и обсудить видение и направление на следующие 30 лет, в том числе в каком направлении можно расширять и развивать ОПР. Прежде всего, что касается экономического сотрудничества, хотелось бы обсудить направления модернизации промышленной структуры, вопросы развития возобновляемой энергетики, а также сотрудничества в цепочке поставок и др. Мы хотели бы поделиться опытом и ноу-хау Кореи, накопившей выдающиеся технологии, чтобы способствовать цифровой трансформации Центральной Азии на основе технологий ИКТ".

Спикер Ким Чжин Пхё сообщил: "Я считаю, что сотрудничество продолжится в средне- и долгосрочной перспективе, если мы продолжим инвестировать и обмениваться опытом в областях, в которых данные страны нуждаются и в которых мы сильны, таких как производство, строительство, возобновляемая энергетика, цифровая трансформация и др. Регион Центральной Азии богат минеральными и энергетическими ресурсами, а Республика Корея обладает специализированными технологиями и кадрами в этих областях, в связи с чем если обе стороны объединят усилия, это позволит достичь взаимовыгодных результатов. Я придерживаюсь мнения, что если основа для роста новых отраслей промышленности в Центральной Азии будет сформирована за счет инвестирования Кореи в технологии и человеческие ресурсы, то это позволит с легкостью выйти на следующий уровень сотрудничества, основанный на положительном национальном имидже и технологической связности".

Совещание спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея представляет собой первый многосторонний формат взаимодействия высшего уровня, который позволяет объединить лидеров парламентов пяти стран Центральной Азии для органического и постоянного укрепления обменов на высоком уровне между данным регионом и Республикой Корея и выявить области практического сотрудничества. Данное Совещание планируется проводить на регулярной основе за счет последовательного проведения мероприятия в пяти странах Центральной Азии в будущем. Планируется, что оно послужит площадкой для проведения практической парламентской дипломатии, предоставив возможности для постоянного обмена и диалога между спикерами парламентов данных стран"- заявил южнокорейский спикер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432336
Теги:
Южная Корея, Центральная Азия, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  