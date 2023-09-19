Ким Чжин Пхё: Мы высоко ценим регион Центральной Азии как партнера

Cпикер парламента Республики Корея Ким Чжин Пхё провел пресс-конференцию в преддверии I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, которое состоится сегодня, 19 сентября в Сеуле.

В своем интервью господин Ким отметил следующие моменты:

"Совещание представляет собой первый многосторонний формат взаимодействия высшего уровня, организованный между Кореей и пятью странами Центральной Азии. Формирование подобного формата взаимодействия на уровне спикеров парламентов имеет большее значение, чем простое объединение в рамках двусторонней дипломатии. Мы высоко ценим регион Центральной Азии как партнера и планируем разработать план органичного и систематического сотрудничества между шестью странами. Многосторонний формат взаимодействия отражает решимость парламента Республики Корея о формировании инициативы по дипломатии в отношении государств Центральной Азии.

Причина, по которой формат взаимодействия смог быть сформирован в такой короткий период времени после выдвижения предложения, вероятно, заключалась в том, что Корея и страны Центральной Азии глубоко доверяют друг другу и в то же время стремятся приветствовать новую эпоху, продолжая дружественные отношения.

Несмотря на географическую отдаленность, Республику Корея и регион Центральной Азии связывают особые дружественные отношения. 300 тысяч этнических корейцев "корё-сарам", проживающих в Центральной Азии, унаследовали корейский язык и культуру, выполняя роль культурного моста между двумя сторонами.

Кроме того, Центральная Азия, где сходились дороги Шелкового пути, соединявшего весь Евразийский континент, издревле была важным торговым центром. Наши предки также путешествовали в Центральную Азию и обратно по Шелковому пути, а следы обменов сохранились в реликвиях, записях и культуре.

Таким образом, отношения Кореи и региона Центральной Азии, которые долгое время носили особый характер, со времени установления дипломатических отношений в 1992 году переросли в более практичные отношения сотрудничества. А в текущем году, когда отмечается 31-я годовщина установления дипломатических отношений, Корея и страны Центральной Азии хотели бы оглянуться на достижения сотрудничества за последние 30 лет и обсудить будущие направления сотрудничества в ходе I Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея.

Еще раз позвольте поблагодарить за вашу поддержку и интерес к данному Совещанию, а также выразить надежду, что сегодняшняя пресс-конференция послужит возможностью донести до общественности цели и значение Совещания, а также ценности и цели парламентской дипломатии в отношении Центральной Азии, которые будут достигнуты с его помощью.

Регион Центральной Азии, который в этом году отмечает 31-ю годовщину установления дипломатических отношений с Республикой Корея, является геополитическим центром, соединяющим Европу и Азию, и его значение растет с каждым днем благодаря богатым ресурсам и высоким перспективам экономического роста. Центральная Азия с древних времен поддерживает глубокие отношения с Кореей через Шелковый путь, а также обладает культурной схожестью, поскольку принадлежит к урало-алтайской языковой семье и является домом для 300 тысяч корейских соотечественников".

Нам хотелось бы оценить отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Центральной Азией и обсудить видение и направление на следующие 30 лет, в том числе в каком направлении можно расширять и развивать ОПР. Прежде всего, что касается экономического сотрудничества, хотелось бы обсудить направления модернизации промышленной структуры, вопросы развития возобновляемой энергетики, а также сотрудничества в цепочке поставок и др. Мы хотели бы поделиться опытом и ноу-хау Кореи, накопившей выдающиеся технологии, чтобы способствовать цифровой трансформации Центральной Азии на основе технологий ИКТ".

Спикер Ким Чжин Пхё сообщил: "Я считаю, что сотрудничество продолжится в средне- и долгосрочной перспективе, если мы продолжим инвестировать и обмениваться опытом в областях, в которых данные страны нуждаются и в которых мы сильны, таких как производство, строительство, возобновляемая энергетика, цифровая трансформация и др. Регион Центральной Азии богат минеральными и энергетическими ресурсами, а Республика Корея обладает специализированными технологиями и кадрами в этих областях, в связи с чем если обе стороны объединят усилия, это позволит достичь взаимовыгодных результатов. Я придерживаюсь мнения, что если основа для роста новых отраслей промышленности в Центральной Азии будет сформирована за счет инвестирования Кореи в технологии и человеческие ресурсы, то это позволит с легкостью выйти на следующий уровень сотрудничества, основанный на положительном национальном имидже и технологической связности".

Совещание спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея представляет собой первый многосторонний формат взаимодействия высшего уровня, который позволяет объединить лидеров парламентов пяти стран Центральной Азии для органического и постоянного укрепления обменов на высоком уровне между данным регионом и Республикой Корея и выявить области практического сотрудничества. Данное Совещание планируется проводить на регулярной основе за счет последовательного проведения мероприятия в пяти странах Центральной Азии в будущем. Планируется, что оно послужит площадкой для проведения практической парламентской дипломатии, предоставив возможности для постоянного обмена и диалога между спикерами парламентов данных стран"- заявил южнокорейский спикер.