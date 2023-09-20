Ученые создали наночастицы для искусственного фотосинтеза

Наночастицы для искусственного фотосинтеза синтезировали в Казанском федеральном университете (КФУ). Они, подобно растениям в живой природе, способны улавливать углекислый газ и производить углеводороды, о чем рассказал "Известиям" руководитель исследования, доцент кафедры органической и медицинской химии Химического института имени А. М. Бутлерова КФУ Дмитрий Шурпик, сообщает "Известия".

"Полученная субстанция состоит из наноструктур пилларенов с ионами меди. Пилларены - это циклические молекулы в форме трубок, в которых можно разместить более мелкие молекулы. В том числе "трубки" поглощают СО2 и способствуют его химическому восстановлению. Так происходит искусственный фотосинтез", - пояснил Шурпик.

Он отметил, что новое вещество обладает необычными свойствами. Оно светится в ультрафиолетовом излучении, но меркнет, когда начинает поглощать молекулы углекислого газа. Это свойство ученые предложили для создания сенсоров.

Такие датчики могут сообщить, когда нужно проветрить помещение, чтобы снизить концентрацию СО2. Это важно, так как превышение доли углекислого газа в воздухе приводит к состоянию усталости и сонливости у людей.

В фермерских хозяйствах такие сенсоры пригодятся для установки в теплицах. Здесь они, наоборот, будут сигнализировать об уменьшении углекислого газа, так как его нехватка в воздухе замедляет рост растений.