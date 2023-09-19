Табун лошадей и стадо КРС задержаны вблизи границы с Казахстаном

14 сентября 2023 г. на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в местности Каркыра Тюпского района пограничники выявили табун лошадей и стадо крупно-рогатого скота, находившиеся вблизи линии кыргызско-казахстанской границы. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, оставленные без присмотра 300 лошадей и 95 голов крупно-рогатого скота выпасались вблизи линии госграницы.

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Иссык-Кульской области провели мероприятия по выявлению хозяев скота, которые за нарушение режима госграницы были привлечены к административной ответственности.

В соответствии с п.1 ст.429 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" нарушители режима госграницы оплатили штрафы.

В период с 14 по 17 сентября пограничники совместно с акимом Тюпского района и другими представителями органов местного самоуправления провели собрания с жителями приграничных районов Иссык-Кульской области по разъяснению статей национального законодательства в пограничной сфере.

Пограничная служба ГКНБ уведомляет, что граждане, которые оставляют КРС/МРС без присмотра вблизи государственной границы, самовольно пересекают госграницу в ходе выпаса скота, будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики также напоминает о том, что в случае возникновения различного рода проблем на государственной границе необходимо обратиться в ближайшее подразделение погранслужбы для решения вопросов в рамках национального законодательства.