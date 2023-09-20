Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции" в Карабахе

Азербайджанская армия начала "антитеррористическую операцию локального характера" в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики в телеграм-канале. За несколько минут до этого бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Там также сообщили, что 19 сентября армянскими ДРГ была установлена мина на дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша в подконтрольной Азербайджану части региона. На ней подорвался ремонтный автомобиль, погибли гражданские лица. Баку обвинил Ереван в "террористической политике" и нарушении положений трехстороннего соглашения от ноября 2020 года.

"В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели", - говорится в заявлении военного ведомства.

Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Источник: РБК