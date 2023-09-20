Климатические продукты для Кыргызстана

Повышение температуры сегодня отмечают по всему миру. Межправительственная группа в составе 234 экспертов из 66 стран отмечает, что изменение климата наблюдается по всему миру, многие тенденции необратимы и более того в ближайшие десятилетия климатические изменения будут нарастать во всех регионах планеты, в частности, будут увеличиваться периоды длительной жары и сокращаться холодные сезоны. При глобальном потеплении на два градуса по шкале Цельсия пострадает, прежде всего, сельское хозяйство и усилится нагрузка на системы здравоохранения.

Это в полной мере касается Кыргызской Республики. В процессе подготовки Четвертого национального сообщения Кыргызстана был проведен анализ основных факторов наблюдаемого и будущего изменения климата. Так, если за весь период наблюдений среднегодовая температура росла по всей республике со скоростью 0,0104˚ С/год, то за период 1960–2010 гг. скорость возросла более чем вдвое и составила 0,0248˚ С/год, а после 1990 гг. скорость составила уже 0,0701˚ С/год. Практически одинаковое возрастание среднегодовой температуры наблюдается во всех климатических зонах и по всем высотам.

Это уже приводит к неблагоприятным последствиям, таким как засуха, сокращение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение количества чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, сели, оползни, изменение географических ареалов экосистем и сокращение жизнеспособной среды обитания.

Для снижения последствий изменения климата во всем мире практикуется адаптационное планирование, формулируемое в Национальные планы адаптации. Для Кыргызской Республики приоритетные сектора с ответственными ведомствами были определены в рамках проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике":

· Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики,

· Здравоохранение - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики,

· Сохранение биоразнообразия - Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики,

· Сельское хозяйство и ирригация - Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики.

По словам Михаила Георгиевского, ведущего научного сотрудника Государственного гидрологического института Российской Федерации, заместителя заведующего лабораторией гидрофизики, руководителя группы геоинформационных технологий, эксперта проекта ПРООН, первым этапом проекта стала разработка методологического подхода к оценке учета климатических рисков для четырех приоритетных секторов Кыргызстана с целью улучшения климатического обслуживания для государственных ведомств и частного сектора.

"В рамках проекта ведется разработка методологического подхода к расчету климатических продуктов. Понятие "климатические продукты" - довольно широкое. В нашем случае под климатическими продуктами подразумеваются рассчитанные значения климатических индексов.

Есть набор климатических индексов, которые нам показывают, например, частоту появления засух или частоту волн тепла или холода, которые происходят ежегодно. В настоящий момент наша основная задача путем консультаций с представителями Гидрометеорологической службы Кыргызской Республики (Кыргызгидромет) и приоритетных секторов Кыргызской Республики понять, какой набор индексов (продуктов) нужен для конкретного сектора. Например, рассчитав данные по 13 метеорологическим станциям за период 1980-2022 гг., мы видим, что сокращаются холодные периоды практически на всей территории Кыргызстана. Соответственно, растут теплые периоды. Теперь важно понять, насколько данные тенденции важны для конкретных секторов экономки, в каком виде они хотели бы получать информацию, возможно, необходимы изменения в расчетных индексах и т.д. .

Ранее экспертом ПРООН, работающим по проекту до меня, по итогам консультаций с представителями приоритетных секторов был сформирован список из девять климатических продуктов. Восемь из девяти климатических продуктов рассчитываются на основе максимальных и минимальных показателей суточной температуры и суточных осадков. На основе этих данных идет расчет климатических продуктов.

В настоящий момент Кыргызгидрометом были предоставлены метеорологические данные с 1980 по 2022 гг. по 13 приоритетным метеостанциям, равномерно расположенным на территории Кыргызстана, которые тяготеют к определенным видам ландшафта, например, предгорному. Теперь после консультаций с сотрудниками Кыргызгидромета мы разрабатываем методику, как рассчитывать климатические риски, как оценивать результаты, в каком виде должны предоставляться климатические продукты.

Мной была предложена методика, которая основывается на том, что мы анализируем наши климатические продукты за два периода. Первый период называется "прошлое и настоящее", он основан на данных существующих наземных наблюдений. Мы смотрим тенденции каждого из девяти наших климатических продуктов и анализируем их.

Второй период – мы анализируем будущее на основе различных сценариев: экстремального сценария изменения климата, умеренного. И смотрим по предложенной методике, оценка будет дана до 2080 года", - сказал он.

Предоставление климатических продуктов в рамках климатического обслуживания позволяет лицам, принимающим решения, эффективно управлять рисками и возможностями изменения климата, формировать адаптационные меры. Климатическое обслуживание основывается на опыте метеорологического обслуживания, которое в Кыргызской Республике обеспечивает Кыргызгидромет.

В рамках Национального плана адаптации к изменению климата роль метеорологов должна возрасти. Экспертами проекта ПРООН, по итогам оценки потенциала сектора "Управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями", было отмечено, что в настоящее время деятельность Кыргызгидромета затруднена из-за отсутствия интеграции баз данных с другими организациями и другими подразделениями МЧС. А Закон "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике", регулирующий оказание гидрометеорологических услуг, не содержит положений об оценке риска климатических и гидрометеорологических опасностей, и, соответственно, требует доработки. Это позволит усилить потенциал Кыргызгидромета.

При этом внимание к роли метеорологической службы в устойчивом развитии страны сегодня усиливается во всем мире. К примеру, Всемирная Метеорологическая Организация и ее партнеры даже создали Глобальную рамочную основу по климатическому обслуживанию (ГРОКО), чтобы помочь странам Центральной Азии пользоваться достижениями науки о климате и предоставлением услуг своим гражданам. ГРОКО оказывает помощь странам с целью предоставления информации о климате, продукции и услуг для принятия решений по вопросам климата.

"Сейчас идет очень важный процесс – обсуждение с представителями Кыргызгидромета приоритетных секторов экономики, будем оттачивать, формулировать климатические продукты, чтобы двигаться дальше. Следующим этапом мы будем заглядывать в будущее и рассчитывать, как в будущем будут меняться климатические продукты. Для всех приоритетных секторов будут разработаны свои климатические продукты.

Когда мы общаемся с представителями секторов, они зачастую хотят, чтобы прогнозы были на следующий год-два, но такие прогнозы очень трудно дать и они будут не совсем научно обоснованными. Мы говорим о тенденциях на ближайшие десятилетия. Чтобы обывателю, в частности, фермеру было понятно, что сейчас имеется тенденция и она будет усиливаться. При этом есть разные сценарий будущих климатических изменений, но в настоящий момент мы не можем точно сказать, по какому из сценариев пойдет дальнейшее изменение климата", - отметил Михаил Георгиевский.

Автор: Айгуль Кубатова