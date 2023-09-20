Президент Садыр Жапаров выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 сентября, в г. Нью-Йорк (США) выступил на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-службы главы государства.

"Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые главы делегаций,

Дамы и господа,

В первую очередь, поздравляю высокого представителя Тринидада и Тобаго, уважаемого господина Дэнниса Фрэнсиса с избранием Председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Желаю Вам успехов и плодотворной работы на этом ответственном посту. Вы можете рассчитывать на поддержку Кыргызстана в ходе своего председательства. Выражаю благодарность Председателю предыдущей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представителю дружественной Венгрии, уважаемому господину Чаба Кёрёши за его активную деятельность и поддержку международных инициатив Кыргызстана.

Уважаемые дамы и господа,

Сегодня мир находится на переломном этапе. Все мы являемся свидетелями и ощущаем воочию негативные изменения мирового порядка, усиливающуюся геостратегическую конкуренцию между крупными державами и их блоками. Геополитическое напряжение ведет к тому, что мир движется к фрагментации на региональные и субрегиональные финансовые и экономические блоки и системы.

Очевидно также, что правительства различных стран будут вынуждены сделать свой экономический, технологический и геополитический выбор.

Среди потрясений глобального масштаба, которые пока не ушли совсем в прошлое, хочу отметить распространение коронавирусной инфекции, которая стоила человечеству миллионы жизней и экономические потери, превышающие 12 триллионов долларов.

Наблюдаются самые высокие темпы инфляции и самые высокие цены на продукты питания, которых мир не видел последние 60 лет.

Риски геоэкономической фрагментации, по данным Международного валютного фонда, могут привести к падению мирового валового внутреннего продукта на 7%.

Вызывает тревогу снижение доверия между различными странами и группами стран.

Тем не менее, убежден, что нынешние глобальные вызовы и риски – от климатического кризиса и угрозы продовольственной безопасности до растущего неравенства – должны, наоборот, сплотить членов международного сообщества.

Жизненно необходимо выстраивать такую многостороннюю систему, которая не допускает дальнейшей фрагментации геополитического ландшафта в мире.

Разве 78 лет назад, когда Организация Объединенных Наций только-только начала свою деятельность после самой кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества, международные условия были легче, чем сейчас в наши дни?

Разве тогда противоречия между странами, в особенности, политические и идеологические, были менее острыми, чем в наше время?

Что мешает государствам-членам услышать друг друга и попытаться преодолеть разногласия, наладить диалог?

За все прошедшие годы, несмотря на "железный занавес" и военно-блоковое мышление, ООН была и остается наиболее легитимной и общепризнанной платформой дипломатии, объединяющей развитые и развивающиеся, большие и малые страны.

Кыргызстан решительно поддерживает ООН в качестве единственной универсальной межправительственной международной организации, уполномоченной всеми государствами-членами находить решения на вызовы и угрозы, постоянно возникающие перед человечеством.

Рассчитываю, что наша Организация под руководством Генерального секретаря господина Антонио Гутерреша и при действенной помощи государств-членов сможет найти механизмы и пути для более эффективного выполнения всех своих функций, содействовать государствам-членам в решении насущных глобальных проблем и преодолении вызовов.

Это особенно важно в деле поддержания устойчивого развития через реализацию Повестки – 2030.

Призываю все государства-члены в это непростое время оказать Организации и ее Генеральному секретарю безусловную политическую поддержку.

Благодарю Генерального секретаря ООН за представленную аналитическую записку "Новая повестка дня для мира" с его видением о будущем многостороннего сотрудничества в области безопасности. Мы согласны с основным тезисом, что "движущей силой новой многосторонности должна быть дипломатия".

Мы готовы к активной совместной работе по выработке Пакта о будущем в ходе Саммита будущего в 2024 году.

Уважаемые дамы и господа,

Говоря о Центральной Азии, хочу отметить следующее.

Мы, представители родственных народов Центральной Азии гордимся нашей многотысячелетней историей и культурой. Мы имеем много общего в традициях и обычаях. Многое сближает нас и с точки зрения сходства ментальности, психологии, мироощущения и мировосприятия.

Происходящие глобальные процессы оказывают непосредственное влияние на стабильность и безопасность в нашем Центральноазиатском регионе, а с другой стороны, усиливают его роль и значение.

Укрепление взаимоотношений со странами региона – естественный наивысший приоритет для нашей страны.

С удовлетворением отмечу, что в последние годы региональное взаимодействие в Центральной Азии развивается последовательно и по всем направлениям.

Я вижу наш регион в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия.

Я вижу наш регион в качестве геополитического посредника, через который осуществляется взаимодействие и сотрудничество членов международного сообщества.

Я вижу наш регион в качестве активно взаимодействующих и динамично развивающихся сообществ, которые разделяют и поддерживают схожие культурные, исторические и традиционные ценности и представления.

Кыргызстан намерен вносить свой вклад в усиление региональной кооперации, находить новые эффективные форматы сотрудничества и одновременно активно взаимодействовать с различными мировыми центрами влияния как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

На пути к полноценной региональной интеграции нужно завершить решение вопросов юридического оформления государственных границ.

Ровно год назад, выступая с этой трибуны, я с болью в сердце информировал о трагических событиях, произошедших в сентябре прошлого года, в связи с вооруженными столкновениями на кыргызско-таджикской границе, которые привели к многочисленным жертвам.

Благодаря сдержанности нашего миролюбивого народа и возобладавшей политической воле обеих сторон нам удалось не допустить дальнейшей эскалации конфликта и предотвратить полномасштабную кровопролитную войну в регионе.

В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан всегда выступал и выступает за решение спорных вопросов исключительно мирным дипломатическим путем на основе принципов и норм международного права, таких как территориальная целостность и неприменение силы или угрозы ее применения.

Мы никогда не стремились забрать чужое, но и никому не позволим отобрать ни пяди родной земли.

Мы всегда стремимся к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, основанных на доверии и взаимном уважении.

В декабре прошлого года, после почти 30-летних переговоров, мы подписали с Узбекистаном Договор о юридическом оформлении государственной границы.

Это историческое решение, достигнутое благодаря проявленной политической воле глав двух государств, открыло самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования двух стран и народов.

Такого же подхода мы придерживаемся в переговорах и сейчас.

Мы хотим жить со всеми нашими соседями в мире, согласии и дружбе.

Говоря о безопасности и стабильности в Центральной Азии, необходимо их рассматривать в контексте ситуации в Афганистане.

Считаю крайне важным напомнить международному сообществу, что народ Афганистана испытывает существенные трудности, которые усиливаются отсутствием согласованной позиции мирового сообщества в отношении ситуации в этой стране.

Не будет преувеличением с моей стороны, если я скажу о том, что Афганистану угрожает гуманитарный кризис с его неизбежными последствиями для безопасности не только ближайших регионов, но и для всего мирового сообщества.

Кыргызстан заинтересован в мирном, стабильном и благополучном Афганистане. Мы призываем международное сообщество продолжить оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу.

Уважаемые дамы и господа,

Вчера завершился Саммит по Целям устойчивого развития ООН, который еще раз подтвердил значимость неукоснительного достижения устойчивого развития, выявил проблемы в их реализации, а также обозначил конкретные обязательства государств.

Мы находимся на полпути к 2030 году – крайнему сроку выполнения всех Целей устойчивого развития ООН. Кыргызстан по реализации ЦУР занял 45-место из 166 государств-членов ООН. Будем стремиться войти в число 30 лучших стран по исполнению ЦУР к 2030 году.

Международное сообщество должно вдохнуть новую жизнь и укрепить солидарность в их достижении.

Важно, чтобы мы не гонялись за цифрами, графиками, схемами и прочими "экономическими премудростями", потому что может потеряться суть и сердцевина 17 Целей - сам Человек.

2030-й год совсем рядом, и мы должны будем спросить себя: решены ли насущные запросы и чаяния Человека? Обеспечены ли его безопасность, достаток, благополучие? Счастлив ли он? Какое будущее его ждет?

Такие проблемы, как крайняя бедность и изменение климата могут быть решены только путем нахождения глобального коллективного ответа.

Как справедливо отметил уважаемый Генеральный секретарь ООН в его Докладе о финансировании устойчивого развития, не имея средств для инвестирования в устойчивое развитие и для осуществления преобразований в энергетической и продовольственной системах, развивающиеся страны начинают отставать на пути достижения ЦУР.

Нынешние реалии таковы, что развивающиеся страны сталкиваются с двойным вызовом – необходимостью инвестирования в развитие и одновременной адаптации к климатическим изменениям.

В этой связи призываем к неотложным действиям по осуществлению Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития. В частности, по скорейшему введению в действие Фонда, который призван обеспечить возмещение странам потерь и ущерба в связи с изменением климата, облегчить бремя внешней задолженности и улучшить международную архитектуру урегулирования долговых обязательств.

Уважаемые дамы и господа,

На предыдущих саммитах и конференциях по изменению климата делались амбициозные заявления и обещания.

Очевидно также, что заявленный в 2015 году уровень ежегодного финансирования в рамках Парижского соглашения сегодня уже недостаточен.

Считаем необходимым пересмотреть в сторону значительного увеличения уровень финансирования, отвечающего реальным потребностям уязвимых к климатическим изменениям стран.

Другой проблемой является то, что большая часть климатического финансирования предоставляется странам с низким и средним уровнем дохода в виде кредитов. Нет также разницы в процедурах выделения кредитов на проекты стоимостью в 1 миллион или один миллиард долларов.

Это подрывает суть и цели климатических соглашений.

Я уже обратился к нашим партнерам с просьбой обменять внешний долг на экологические проекты.

К сожалению, мы еще не получили ответа от большинства развитых стран. Только Правительство Германии списало 15 млн евро долга. Пользуясь случаем, выражаем благодарность германской стороне.

Призываем доноров пересмотреть подходы в пользу предоставления климатического финансирования нуждающимся странам на грантовой основе.

Поддерживаем "Бриджтаунскую инициативу", предложенную на последней климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, а также призывы, озвученные на Саммите по глобальному финансированию в Париже в июне текущего года о мобилизации необходимого финансирования и структурной реформы международной финансовой архитектуры.

Если не начать это делать сейчас, то несправедливость в мире будет расти. Богатые страны будут продолжать богатеть, а бедные страны – беднеть еще больше.

Уважаемые дамы и господа,

В свете глобального изменения климата особенно уязвимыми оказались горные регионы. В Кыргызстане горы занимают около 94% территории.

Горные ледники являются неотъемлемой частью криосферы Земли, которые не только влияют на климат нашей планеты, но и обеспечивают среду обитания для флоры и фауны, снабжают водой людей.

Климатические изменения в Центральной Азии привели к интенсивному таянию ледников. Если раньше прогнозировалось, что к 2050 году площадь ледников Кыргызстана сократится наполовину, а к 2100 году они могут исчезнуть вовсе, то теперь есть основания полагать, что это произойдет гораздо быстрее.

Это приводит к обострению проблем во всем регионе: нехватке воды для питья и сельского хозяйства, деградации почвы, создается угроза продовольственной безопасности.

Согласно последнему оценочному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, негативное воздействие изменений криосферы особо остро ощущается жителями высокогорных регионов, экосистемы которых достигли крайних пределов адаптации.

С целью эффективного сохранения горных экосистем и ледников, на базе принятых ранее Генеральной Ассамблеей ООН резолюций по устойчивому горному развитию, наша страна, совместно с Глобальным горным партнерством и другими представителями системы ООН, разработала Глобальный план действий.

Мы признательны всем партнерам: странам и международным структурам за совместную работу.

Кыргызстан выступает за создание широкой коалиции горных стран.

Полагаем, что адаптация к изменению климата и переход к "зеленой" экономике будут одними из главных приоритетов этой будущей коалиции.

Как известно, в 2022 году по инициативе нашей страны и Итальянской Республики была единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", соавторами которой выступили 110 государств-членов.

Этот документ провозгласил 2023-2027 годы Пятилетием действий по развитию горных регионов.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всем государствам-членам ООН за поддержку нашей инициативы.

В целях дальнейшей реализации резолюции ООН мной подписан Указ "Об объявлении в Кыргызской Республике периода 2023–2027 годов Пятилетием действий по развитию горных регионов", разработана национальная "Дорожная карта" по реализации "Пятилетия действий по развитию горных регионов на период 2023-2027 годов", которая будет принята в ближайшее время.

"Дорожная карта" сочетает в себе мероприятия глобального, регионального и национального масштабов, в том числе, в рамках действующих и перспективных проектов и мер по целям устойчивого развития.

В качестве завершающего этапа "Горного пятилетия" мы планируем проведение в 2027 году в Кыргызстане Второго Глобального горного саммита "Бишкек+25", спустя 25 лет после Первого саммита.

Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем.

Мы благодарим наших партнеров из Группы друзей горных стран, Глобального горного партнерства и всей системы ООН за всемерную поддержку инициатив Кыргызстана. Выражаем готовность и далее к совместному плодотворному сотрудничеству.

Уважаемые дамы и господа,

Для успешного продвижения в решении стоящих вызовов и угроз нам необходимо построение действенной системы международной безопасности.

Ключевым элементом этого механизма является Совет Безопасности ООН. Сегодня как никогда является актуальным повышение эффективности его работы, чтобы сделать этот орган более справедливым и представительным, повысить его способность достигать консенсуса в принятии решений.

Необходимо обеспечить прогресс в переговорах по реформе Совета Безопасности ООН.

Кыргызстан выражает готовность внести свой посильный вклад в дело поддержания мира и безопасности через эффективное миростроительство, уважение прав человека и равное участие женщин в мирных процессах, продвижение и защиту интересов развивающихся, малых, наименее развитых и малых островных стран.

Мы выдвинули свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов и рассчитываем на поддержку уважаемых государств-членов.

Нам всем необходимо соблюдать такие принципы, как доверие, солидарность и универсальность в отношениях между государствами. Только так, сообща, мы сможем восстановить глобальную и региональную архитектуру безопасности.

Уважаемый господин Председатель,

Дорогие друзья,

Говоря о сложностях и проблемах дня сегодняшнего, хочу привести слова нашего выдающегося земляка Жусупа Баласагына, который еще тысячу двести лет назад дал наставление: "Таков наш мир, его постигни суть, чтоб истины ворота распахнуть."

Ничто не изменилось под Луной. Необходимо воспринимать мир таким какой он есть, во всем его многообразии и сложности. Мы, государства-члены ООН, должны превратить нашу Организацию в центр глобальных усилий по предотвращению конфликтов, достижению компромиссов, сделать все, чтобы установить мир и согласие.

Благодарю за внимание".