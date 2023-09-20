Тела погибших в Турции пилотов из Кыргызстана вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, министерством совместно с заграничными учреждениями Кыргызской Республики в Турецкой Республике проработан вопрос отправки на Родину тел граждан Кыргызстана, погибших в результате крушения вертолета в районе Мендерес/провинция Измир.

20 сентября 2023 г. тела погибших доставлены в Кыргызстан и переданы родственникам.

Напомним, по сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы тушивший природный пожар в турецкой провинции Измир вертолет рухнул в водохранилище, из которого набирал воду. Экипаж перестал выходить на связь 16 сентября. "Выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - приводит слова Юмаклы "360".