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Тела погибших в Турции пилотов из Кыргызстана вернули на родину

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- Назгуль Абдыразакова
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Тела погибших в Турции пилотов из Кыргызстана вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, министерством совместно с заграничными учреждениями Кыргызской Республики в Турецкой Республике проработан вопрос отправки на Родину тел граждан Кыргызстана, погибших в результате крушения вертолета в районе Мендерес/провинция Измир.

20 сентября 2023 г. тела погибших доставлены в Кыргызстан и переданы родственникам.

Напомним, по сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы тушивший природный пожар в турецкой провинции Измир вертолет рухнул в водохранилище, из которого набирал воду. Экипаж перестал выходить на связь 16 сентября. "Выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - приводит слова Юмаклы "360".


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URL: https://www.vb.kg/432382
Теги:
МИД, погибшие, Турция, Кыргызстан
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