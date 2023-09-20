Хотят додавить: зачем Байден встречается с президентами стран ЦА

Ну очень не хотят американцы расставаться со статусом мирового гегемона. Они делают все, чтобы не допустить создания многополярного мира и предпринимают бесконечные попытки стравить страны Центральной Азии с Россией. Именно поэтому повестка первого саммита глав государств США и Центральной Азии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке строилась в первую очередь на обсуждении вопросов соблюдения странами региона незаконных санкций против РФ, а афганская, энергетическая и "зеленая" проблемы были обозначены, как второстепенные.

Переговоры на уровне глав государств состоялись впервые. До этого с 2015 года периодически проходили встречи министров иностранных дел с госсекретарем США, не предполагающие никакой конкретики или крупных проектов для региона, ограничивающиеся пустой риторикой о "взаимодействии и кооперации".

Впрочем, тот факт, что формат нынешней встречи повышен до президентского, означает лишь то, что переговоры важны для США, у которых на сегодня есть несколько задач, которые они стараются решить на центральноазиатском направлении. При этом наращивание экономических связей и товарооборота с государствами региона не является целью Вашингтона. В нынешних условиях для США в приоритете перекрыть каналы обхода антироссийских санкций и, заодно, оторвать государства Центральной Азии, экономически и внешнеполитически, от РФ.

Для американцев важно уменьшить влияние России на региональные процессы и вытеснить ее из Центральной Азии. В условиях проведения специальной военной операции на Украине Вашингтон хочет создать максимальные трудности для Москвы на всех флангах, заставить ее перенаправлять свои ресурсы на противодействие негативным тенденциям. При этом, американцев не волнует, как реализация их геополитических амбиций отразится на странах нашего региона.

Для Кыргызстана, например, последствия разрыва с Россией стали бы катастрофическими. Наша экономика настолько тесно интегрирована с российской, что прекращение взаимоотношений попросту уничтожит ее. Дело в том, что это не просто вопросы взаимной торговли, но и обеспечение рабочими местами значительной массы трудоспособного населения, энергетическая и продовольственная безопасность и многое другое.

Понятно, что несмотря на все это США не перестанут противопоставлять политическую целесообразность экономическому прагматизму, добиваясь от нас сокращения контактов с РФ. Это стало совершенно очевидно после того, как в июле американцы санкции против четырех кыргызских компаний, которые якобы поставляли Россию запрещенные технологии. До этого Вашингтон пытался уговорить КР отказаться от стратегического союзничества, отправляя к нам делегацию за делегацией.

Интересно, что свои политические интересы американцы пытаются реализовать с минимальными затратами. Цена предательства России была в феврале объявлена госсекретарем Энтони Блинкеном. Он заявил, что странам региона будет выделено $25 млн на диверсификацию торговых маршрутов. Недавно также в сенате США также заговорили о том, что в отношении Узбекистана, Казахстана и Таджикистана может быть отменена поправка Джексона-Вэника, которая формально препятствует полноценным торговым отношениям. Но фактическое влияние этой нормы равно нулю, так что жест будет исключительно символический.

Вместе с тем, попытки Вашингтона "отстыковать" Центральную Азию от российской экономики происходят на фоне роста активного взаимодействия стран региона с РФ. Так, по итогам 2022 года товарооборот Казахстана и России увеличился на $2 млрд и достиг рекордной отметки в $26 млрд. Похожая ситуация в других республиках. Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2022 года вырос на 23% и достиг почти $10 млрд. А Кыргызстан и Россия в прошлом году впервые в истории двусторонних отношений наторговали на $3,4 млрд. Темпы роста оказались такими резкими и высокими, что в республике не осталось свободных складов.

Да и в целом во всех странах Центральной Азии экономика неплохо развивается, ожидается, что средний рост ВВП по итогам года составит порядка 5%. Таков эффект переориентации российской экономики с западного на другие направления.

Так что, никакие "вторичные санкции" не должны пугать Кыргызстан. Сотрудничество с Россией дает стране шанс для экономического рывка и повышает благосостояние кыргызского народа. В то же время, доля США и ЕС в торговле и инвестициях республики настолько минимальна, что введение любых ограничений не может на нее повлиять.

С этой точкой зрения, в общем-то, согласен политолог Игорь Шестаков.

"Главная тема и вопрос, решения которого добивались от руководства стран ЦА американцы с начала этого года заключался в ужесточении торгово-экономического режима с Россией. Поскольку Вашингтон раздражает тот факт, что в прошлом году, например, был поставлен исторический рекорд товарооборота между ЦА и Россией. Он превысил $40 млрд. И показатели именно не импорта из РФ, а экспорта туда стали рекордными фактически для всех стран региона, включая Кыргызстан. Россия подтвердила звание основного торгово-экономического партнера для ЦА. Сейчас для госдепартамента США важно этот вопрос максимально переформатировать", - говорит эксперт.

По его мнению, компенсация, предлагаемая США странам региона за разрыв связей с Россией, смешна.

"США будут пытаться оказывать давление на элиты стран ЦА, что мы собственно уже проходили, поскольку реально Штаты ничего в экономическом плане предложить не могут", - отмечает Шестаков.

При этом, он считает, что нужно учитывать и те сложные отношения, которые складываются между Вашингтоном и Пекином.

"Потому что санкции уже распространяются не только на Россию, но и технологии КНР. Он также является ключевым торговым партнером ЦА. Даже если китайская тема не будет озвучена официально президентом США и его командой, то в кулуарах об этом пойдет речь. И ситуация с Тайванем также будет затронута. Задача США сегодня максимально сократить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и таким образом дать понять Китаю, что Америка здесь все выстраивает", - говорит эксперт.

Вместе с тем, Шестаков убежден, что Кыргызстану прежде всего нужно отстаивать национальные интересы. и решать вопросы, которые связаны с улучшением условий социально-экономического положения наших граждан.

"Потому что помимо торговли и санкций, у нас с РФ выстраиваются еще отношения по поводу трудовой миграции. В прошлом году эта цифра в денежных переводах побила рекорд в $2,7 млрд. Нужно исходить из национальных интересов и сотрудничать с теми, кто положительно влияет на социально-экономическое положение стране. Здесь [в Центральной Азии] России и Китаю конкурентов нет", - резюмирует он.