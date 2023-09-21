Кыргызстан: новый рубеж спортивного туризма

Кыргызстан, жемчужина Центральной Азии, не имеющая выхода к морю, быстро превращается в популярную точку спортивного туризма. В нашей республике есть все возможности для искателей приключений, любителей природы и спорта, что делает его идеальным местом для тех, кто жаждет острых ощущений на фоне захватывающей дух природной красоты.

Кыргызстан сегодня привлекает любителей спортивного туризма со всего мира, поскольку именно здесь существуют все необходимые условия для развития экстремальных видов спорта. Природные условия и инфраструктура страны привлекают профессионалов и любителей в таких видах спорта как горные лыжи, альпинизм, параплан, велоспорт и рафтинг.

Знаменитые горные хребты Кыргызстана Тянь-Шань и Памир представляют собой игровую площадку для любителей острых ощущений. Альпинисты съезжаются в республику, чтобы покорить такие вершины, как пик Ленина и Хан-Тенгри, каждая из которых возвышается на высоту более 7000 метров. Исключительные треккинговые маршруты страны, такие как тропа Ала-Куль и заповедник Сары-Челек, приглашают туристов исследовать нетронутые ландшафты, бирюзовые озера и отдаленные деревни.

Для любителей водных видов спорта бурные реки Кыргызстана, включая Чу, Нарын и Чон-Кемин, предлагают захватывающие пороги, идеально подходящие для рафтинга и каякинга на байдарках. Огромное разнообразие водных путей гарантирует приключения для всех уровней квалификации, от спокойных плаваний до бурлящих адреналином порогов.

Катание на горных велосипедах еще один вид спорта, который приобрел огромную популярность благодаря маршрутам, которые бросают вызов даже самым опытным велосипедистам. Конный туризм также находится на подъеме, позволяя всадникам пересекать высокогорные пастбища и поселения кочевников, знакомясь с кыргызской культурой вблизи.

Есть чем заняться в Кыргызстане и зимой. В этот период страна превращается в снежный рай для катания на лыжах и сноуборде. Такие курорты, как Каракол и Жыргалан, предоставляют отличные условия и трассы для любителей зимних видов спорта.

Нужно отметить, что спортивный туризм в Кыргызстане выходит за рамки физических приключений. Знакомство с местной культурой является изюминкой для многих. Остановившись в традиционных юртах и исследуя древние крепости, туристы получают возможность познакомиться с богатым наследием Кыргызстана. Путешественники могут погрузиться в уникальную культуру кочевников, участвуя в традиционных мероприятиях, таких как соколиная охота, охота на орла и проживание в юртах. К тому же, гостеприимные кыргызстанцы добавляют теплоты и национального колорита в каждое приключение.

"Кыргызстан может похвастаться уникальным природным ландшафтом, который делает его идеальным местом для любого вида спортивного туризма круглый год. У нас есть широкий спектр предложений для спортсменов. И я предлагаю изучить также потенциал военно-спортивного туризма. В настоящее время наша база "Тамга" в Иссык-Кульской области работает только в летние месяцы, но, приложив определенные усилия, мы могли бы расширить ее деятельность на весь год", - говорит ветеран Вооруженных сил Кыргызской Республики и военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его словам, в советское время многие офицеры служили в Кыргызстане и хранят теплые воспоминания о нашей стране.

"Я уверен, что, развивая этот вид туризма, мы сможем привлечь этих бывших офицеров и энтузиастов посетить нас. Это начинание можно было бы совместить с альпинизмом, учитывая, что примерно 90% нашей территории занимают горы. Военный санаторий "Тамга" мог бы служить идеальной круглогодичной базой для проведения этих мероприятий. Мы могли бы проводить на этом объекте тренировочные сборы и соревнования для альпинистов из вооруженных сил стран СНГ, членов ОДКБ и других дружественных государств. Эта инициатива обещает способствовать развитию международного сотрудничества в этой области", - считает Сартаев.

Признавая потенциал спортивного туризма, правительство Кыргызстана активно инвестирует в инфраструктуру и продвигает страну как спортивное направление. Международные мероприятия, такие как горная гонка "Шелковый путь" и Всемирные игры кочевников, еще больше укрепляют репутацию республики.

И, конечно, особая связь между Россией и Кыргызстаном, построенная на общей истории, культуре и семейных ценностях выходит за рамки простого туризма. Россияне уже давно очарованы природными красотами республики, их привлекают его скалистые горы, нетронутые озера и бесконечные возможности для приключений.

Кроме того, очарование Кыргызстана для русскоязычных туристов усиливает комфортная языковая среда. Это позволяет путешественникам чувствовать себя как дома, облегчая общение и создавая чувство сопричастности даже в чужой стране.

К тому же, для многих россиян Кыргызстан занимает особое место в их сердцах. Многие сегодняшние туристы из РФ - это уроженцы Кыргызстана, либо потомки, тех кто когда-то жил в Кыргызстане. Ностальгия часто манит их вернуться, чтобы заново открыть свои корни и погрузиться в традиции и обычаи. У нас они находят не только приключения, но и место, где прошлое и настоящее сливаются в гармоничном сочетании культур.

Кыргызстанцы с радостью принимают рост российского туризма. Это приносит экономические выгоды в виде новых рабочих мест и увеличения доходов местного населения. Это также способ межкультурного обмена и укрепления связей между нашими братскими народами.