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Жээнбек Кулубаев провел встречу с помощником госсекретаря США по делам ЦА

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На полях 78-й сессии ГА ООН министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел встречу с помощником государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы развития двусторонних отношений, укрепление взаимодействия между Кыргызстаном и США по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также в рамках региональной площадки "Центральная Азия + США".

В этом плане стороны обсудили итоги Саммита "С5+1", подчеркнув важность реализации достигнутых между главами государств договоренностей.

Министром иностранных дел была подчеркнута заинтересованность кыргызской стороны в привлечении американских компаний с новыми технологиями в сферы зеленой экономики, энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровизации, а также укрепления сотрудничества в сфере образования.

В завершение беседы стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение диалога по широкому спектру двустороннего и многостороннего взаимодействия


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URL: https://www.vb.kg/432396
Теги:
МИД, США, сотрудничество, Кыргызстан
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