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В Бишкеке прошла церемония передачи медицинского оборудования в ЦСМ № 1

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В Бишкеке прошла церемония передачи медицинского оборудования в ЦСМ № 1. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на мероприятии приняли участие мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров, заместитель мэра города Бишкек Виктория Мозгачева, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вон Дже, директор Корейского агентства по международному сотрудничеству Республики Корея "KOICA" Ли Джонгсу.

Центры семейной медицины № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Клиническая многопрофильная больница № 2, Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи, Клиническая больница скорой медицинской помощи, Спортивно-реабилитационный центр, Городская гинекологическая больница, Городская поликлиника студентов, а также Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек получили наркозно дыхательные аппараты, аппараты цифровой флюорографии, ЭКГ 12-канальный и DT prime амплификаторы и другие медицинские и компьютерные техники на общую сумму более 22 миллионов сомов.

Церемония состоялась в рамках Соглашения между мэрией города Бишкек и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) о взаимодействии.


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URL: https://www.vb.kg/432397
Теги:
Южная Корея, Бишкек, сотрудничество, здоровье, больница, мэрия
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