Бишкекчане могут использовать безналичную оплату проезда в троллейбусах

Жители Бишкека могут использовать удобные безналичные способы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Бесконтактные банковские карты: Воспользуйтесь бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана. Просто поднесите карту к считывателю в транспорте и вперед!

QR-сканирование: Используйте QR-сканирование в приложениях MBANK, MegaPay, OДеньги, Balance или даже в приложении Тулпар. Просто отсканируйте QR-код на транспорте и готово!

Виртуальная карта NFC: Если у вас есть виртуальная карта с NFC-технологией, просто поднесите свой смартфон к считывателю - и проезд оплачен!

Ввод кода транспорта: А еще, вы можете ввести код транспорта в приложении Тулпар и оплатить проезд с помощью этого удобного метода.

И помните, даже если у вас нет карты Тулпар, это не даёт право проезжать бесплатно. Воспользуйтесь одним из перечисленных выше методов и отправляйтесь в путь!

Выберите удобный для вас способ оплаты и передвигайтесь с комфортом".