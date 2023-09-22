Погода
$ 88.40 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Бишкекчане могут использовать безналичную оплату проезда в троллейбусах

439  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители Бишкека могут использовать удобные безналичные способы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Бесконтактные банковские карты: Воспользуйтесь бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана. Просто поднесите карту к считывателю в транспорте и вперед!

QR-сканирование: Используйте QR-сканирование в приложениях MBANK, MegaPay, OДеньги, Balance или даже в приложении Тулпар. Просто отсканируйте QR-код на транспорте и готово!

Виртуальная карта NFC: Если у вас есть виртуальная карта с NFC-технологией, просто поднесите свой смартфон к считывателю - и проезд оплачен!

Ввод кода транспорта: А еще, вы можете ввести код транспорта в приложении Тулпар и оплатить проезд с помощью этого удобного метода.

И помните, даже если у вас нет карты Тулпар, это не даёт право проезжать бесплатно. Воспользуйтесь одним из перечисленных выше методов и отправляйтесь в путь!

Выберите удобный для вас способ оплаты и передвигайтесь с комфортом".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432407
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, стоимость проезда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  