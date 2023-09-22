Погода
$ 88.40 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

В КР в пилотном режиме запущена АСП лабораторных испытаний

230  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (ГП ЦЕО) с 25 сентября 2023 года запускает в пилотную эксплуатацию Автоматизированную систему по оформлению и использованию протоколов лабораторных испытаний (далее – ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"20 сентября 2023 года, в Министерстве состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации мероприятий автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний. В ходе заседания директор ГП ЦЕО Азамат Усенбаев представил информацию о статусе реализации проекта и информировал о завершении этапа разработки.

Целью проекта является - оптимизация бизнес-процессов выдачи протоколов испытаний в лабораториях, создание инструментов контроля процесса выдачи документов оценки соответствия, устранение рисков фальсификации протоколов испытаний, формирование единого реестра протоколов для обеспечения доступа к информации заинтересованным сторонам при осуществлении различных оформлений товаров, в том числе при пересечении таможенных границ.

АСП включает следующие основные функции:

- электронная подача заявки на проведение лабораторных испытаний;

- интеграция с иными информационными системами для получения данных:

- оформление протоколов испытаний;

- формирование реестра на основе данных из протоколов испытаний.

Участниками Пилотного проекта были определены следующие аккредитованные организации по оценке соответствия:

- Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Бишкекского центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции КР (БЦИСМ);

- Лаборатория испытаний пищевой и с/х продукции БЦИСМ;

- Отдел химико-токсикологии и ветсанэкспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону;

- Лаборатория химико-аналитических исследований ЦЛИ Департамента профилактики заболеваний и экспертизы МЗ КР.

- Испытательная лаборатория ОсОО "Сертификат Плюс".

Проект автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний инициирован уполномоченным органом в сфере технического регулирования - Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, реализовывается ГП ЦЕО при поддержке проекта Международного торгового центра (ITC) "Готовность к торговле - Центральная Азия".

Пилотная эксплуатация АСП будет проведена с 25 сентября по 24 ноября 2023 года.

По итогам пилотной эксплуатации АСП будут внесены предложения о запуске в промышленную эксплуатацию и подключения всех органов по оценке соответствия".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432409
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  