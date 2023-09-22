В КР в пилотном режиме запущена АСП лабораторных испытаний

Государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (ГП ЦЕО) с 25 сентября 2023 года запускает в пилотную эксплуатацию Автоматизированную систему по оформлению и использованию протоколов лабораторных испытаний (далее – ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
"20 сентября 2023 года, в Министерстве состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации мероприятий автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний. В ходе заседания директор ГП ЦЕО Азамат Усенбаев представил информацию о статусе реализации проекта и информировал о завершении этапа разработки.
Целью проекта является - оптимизация бизнес-процессов выдачи протоколов испытаний в лабораториях, создание инструментов контроля процесса выдачи документов оценки соответствия, устранение рисков фальсификации протоколов испытаний, формирование единого реестра протоколов для обеспечения доступа к информации заинтересованным сторонам при осуществлении различных оформлений товаров, в том числе при пересечении таможенных границ.
АСП включает следующие основные функции:
- электронная подача заявки на проведение лабораторных испытаний;
- интеграция с иными информационными системами для получения данных:
- оформление протоколов испытаний;
- формирование реестра на основе данных из протоколов испытаний.
Участниками Пилотного проекта были определены следующие аккредитованные организации по оценке соответствия:
- Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Бишкекского центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции КР (БЦИСМ);
- Лаборатория испытаний пищевой и с/х продукции БЦИСМ;
- Отдел химико-токсикологии и ветсанэкспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону;
- Лаборатория химико-аналитических исследований ЦЛИ Департамента профилактики заболеваний и экспертизы МЗ КР.
- Испытательная лаборатория ОсОО "Сертификат Плюс".
Проект автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний инициирован уполномоченным органом в сфере технического регулирования - Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, реализовывается ГП ЦЕО при поддержке проекта Международного торгового центра (ITC) "Готовность к торговле - Центральная Азия".
Пилотная эксплуатация АСП будет проведена с 25 сентября по 24 ноября 2023 года.
По итогам пилотной эксплуатации АСП будут внесены предложения о запуске в промышленную эксплуатацию и подключения всех органов по оценке соответствия".