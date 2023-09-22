В КР в пилотном режиме запущена АСП лабораторных испытаний

Государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (ГП ЦЕО) с 25 сентября 2023 года запускает в пилотную эксплуатацию Автоматизированную систему по оформлению и использованию протоколов лабораторных испытаний (далее – ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"20 сентября 2023 года, в Министерстве состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации мероприятий автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний. В ходе заседания директор ГП ЦЕО Азамат Усенбаев представил информацию о статусе реализации проекта и информировал о завершении этапа разработки.

Целью проекта является - оптимизация бизнес-процессов выдачи протоколов испытаний в лабораториях, создание инструментов контроля процесса выдачи документов оценки соответствия, устранение рисков фальсификации протоколов испытаний, формирование единого реестра протоколов для обеспечения доступа к информации заинтересованным сторонам при осуществлении различных оформлений товаров, в том числе при пересечении таможенных границ.

АСП включает следующие основные функции:

- электронная подача заявки на проведение лабораторных испытаний;

- интеграция с иными информационными системами для получения данных:

- оформление протоколов испытаний;

- формирование реестра на основе данных из протоколов испытаний.

Участниками Пилотного проекта были определены следующие аккредитованные организации по оценке соответствия:

- Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Бишкекского центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции КР (БЦИСМ);

- Лаборатория испытаний пищевой и с/х продукции БЦИСМ;

- Отдел химико-токсикологии и ветсанэкспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону;

- Лаборатория химико-аналитических исследований ЦЛИ Департамента профилактики заболеваний и экспертизы МЗ КР.

- Испытательная лаборатория ОсОО "Сертификат Плюс".

Проект автоматизации процессов оформления и использования протоколов лабораторных испытаний инициирован уполномоченным органом в сфере технического регулирования - Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, реализовывается ГП ЦЕО при поддержке проекта Международного торгового центра (ITC) "Готовность к торговле - Центральная Азия".

Пилотная эксплуатация АСП будет проведена с 25 сентября по 24 ноября 2023 года.

По итогам пилотной эксплуатации АСП будут внесены предложения о запуске в промышленную эксплуатацию и подключения всех органов по оценке соответствия".