В Бишкеке пройдет кинофестиваль документальных фильмов по правам человека

С 27 ноября по 1 декабря 2023 года стартует XVII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно – Кыргызстан 2023". Об этом сообщили в правозащитном центре "Бир дуйно - Кыргызстан".

"Фестиваль предоставляет широкую платформу для обсуждения документальной правды в сфере прав человека, привлекая документалистов и экспертов, как местных сообществ, так и международных, с инновационным форматом "Права человека через искусство", "Human Rights trough Art".

В рамках поддержки 25 летия со дня принятия Декларации ООН о защите правозащитников и 75 летия со дня принятия Декларации ООН по правам человека фестиваль присоединяется к международной кампании, направленной на углубление знаний об универсальности и неделимости прав человека, а также на расширение возможностей по защите прав и свобод человека, гендерного равенства, инклюзивности и недискриминации.

В рамках поддержки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2023-2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов" по инициативе Кыргызской Республики, фестиваль будет проводить мероприятия по обсуждению механизмов для укрепления сотрудничества между горными странами, разработке стратегий противодействия негативным последствиям изменения климата, сохранения биологического разнообразия и предупреждения стихийных бедствий в горных регионах.

XVII МФДФ по правам человека Бир Дуйно Кыргызстан в рамках поддержки данной инициативы помимо показов документальных фильмов, планирует проведение дополнительных мероприятий, как дискуссионные лаборатории, круглые столы и семинары по обсуждению ситуации в области соблюдения прав человека в горных странах и выработке практических рекомендаций для дальнейшей совместной адвокационной деятельности.

Конкурсная программа фестиваля насыщенна и разнообразна документальными фильмами за свободу, достоинство, справедливость и равное участие граждан в процессах принятии решений. В конкурсной программе – 25 документальных фильмов, из них 11 зарубежных и 14 национальных документальных фильмов о правах человека.

Фестиваль будет проведен совместно с партнерской сетью правозащитников, с женскими и экологическими партнерами из разных стран мира, а также с вовлечением детей и молодежи.

Обращаем внимание средств массовой информации, что кинофестиваль "Бир Дуйно Кыргызстан" - некоммерческая и неполитическая акция.

На все фестивальные показы и творческие встречи вход".