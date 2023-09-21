Сегодня у Акжола Махмудова поединок с соперником из Норвегии

Кыргызстанский боец Акжол Махмудов сегодня на чемпионате мира в Сербии встретиться с соперником из Норвегии Пьером Андерс Куре.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования по греко-римской борьбе стартовали сегодня, 21 сентября.

В этот день определятся финалисты в четырех весовых категориях, и на ковер выйдет один спортсмен из Кыргызстана.

Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Акжол Махмудов будет защищать свой титул с 1/16 финала в весовой категории до 77 килограммов.