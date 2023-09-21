Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Сегодня у Акжола Махмудова поединок с соперником из Норвегии

392  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский боец Акжол Махмудов сегодня на чемпионате мира в Сербии встретиться с соперником из Норвегии Пьером Андерс Куре.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования по греко-римской борьбе стартовали сегодня, 21 сентября.

В этот день определятся финалисты в четырех весовых категориях, и на ковер выйдет один спортсмен из Кыргызстана.

Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Акжол Махмудов будет защищать свой титул с 1/16 финала в весовой категории до 77 килограммов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432411
Теги:
вольная борьба, Норвегия, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  