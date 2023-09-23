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Озеленители Бишкека подводят промежуточные итоги работы (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день озеленители Бишкека произвели арычный полив на площади 4317,85 га. Об этом сообщает столичная мэрия. По ее данным, полив производится ежедневно на 115 га территории города.

Также, этим летом в связи с нехваткой арычной воды МП "Бишкекзеленхоз" задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия в количестве 8 единиц и более 20 единиц специальной техники МП "Тазалык"

Ежедневно площадь такого полива составляла 8 га по 6 рейсов в день.

С начала 2023 года на территории города Бишкек МП "Бишкекзеленхоз" произведена посадка:

На обслуживании предприятия находится площадь зеленых насаждений которая составляет 832,25 га, в том числе: 12 парков, 160 улиц, 50 скверов, 2 бульвара. Прорастает более 90 видов деревьев, 32 – кустарниковых, 68 – разных видов цветов.

На сегодняшний день "косметологи" города произвели арычный полив на площади 4317,85 га , а Поливочным водопроводом полив производится ежедневно на 115 га территории города.

Также, этим летом в связи с нехваткой арычной воды МП "Бишкекзеленхоз" задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия в количестве 8 единиц и более 20 единиц специальной техники МП "Тазалык"

Ежедневно площадь такого полива составляла 8 га по 6 рейсов в день.

С начала 2023 года на территории города Бишкек МП "Бишкекзеленхоз" произведена посадка:

-саженцев лиственных деревьев 10149 шт.

-саженцев хвойных деревьев 4856 шт.

-саженцы кустарников 3286 шт.

-посадка живой изгороди – 92100 шт.

-посадка роз - 21601шт

-устройство газонов- 10773 шт

-посадка однолетних цветов -1515531 шт.

Кроме того, в 2023 году начаты работы по посадке зеленых насаждений по программе "Жашыл мурас" в общем количестве 1301 саженцев.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает свою службу в штатном режиме и убедительно просит горожан бережно относиться к имуществу города и его зелёным насаждениям


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URL: https://www.vb.kg/432414
Теги:
благоустройство, озеленение, Бишкекзеленхоз
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