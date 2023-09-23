Озеленители Бишкека подводят промежуточные итоги работы (фото)

На сегодняшний день озеленители Бишкека произвели арычный полив на площади 4317,85 га. Об этом сообщает столичная мэрия. По ее данным, полив производится ежедневно на 115 га территории города.

Также, этим летом в связи с нехваткой арычной воды МП "Бишкекзеленхоз" задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия в количестве 8 единиц и более 20 единиц специальной техники МП "Тазалык"

Ежедневно площадь такого полива составляла 8 га по 6 рейсов в день.

С начала 2023 года на территории города Бишкек МП "Бишкекзеленхоз" произведена посадка:

На обслуживании предприятия находится площадь зеленых насаждений которая составляет 832,25 га, в том числе: 12 парков, 160 улиц, 50 скверов, 2 бульвара. Прорастает более 90 видов деревьев, 32 – кустарниковых, 68 – разных видов цветов.

На сегодняшний день "косметологи" города произвели арычный полив на площади 4317,85 га , а Поливочным водопроводом полив производится ежедневно на 115 га территории города.

Также, этим летом в связи с нехваткой арычной воды МП "Бишкекзеленхоз" задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия в количестве 8 единиц и более 20 единиц специальной техники МП "Тазалык"

Ежедневно площадь такого полива составляла 8 га по 6 рейсов в день.

С начала 2023 года на территории города Бишкек МП "Бишкекзеленхоз" произведена посадка:

-саженцев лиственных деревьев 10149 шт.

-саженцев хвойных деревьев 4856 шт.

-саженцы кустарников 3286 шт.

-посадка живой изгороди – 92100 шт.

-посадка роз - 21601шт

-устройство газонов- 10773 шт

-посадка однолетних цветов -1515531 шт.

Кроме того, в 2023 году начаты работы по посадке зеленых насаждений по программе "Жашыл мурас" в общем количестве 1301 саженцев.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает свою службу в штатном режиме и убедительно просит горожан бережно относиться к имуществу города и его зелёным насаждениям