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Молодые креативщики из КР завоевывают мировую славу с проектом на Netflix

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- Назгуль Абдыразакова
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Команда Mov.fx из Кыргызстана выступила создателем визуальных эффектов проекта "The Club" (2023, второй сезон), который уже доступен на платформе Netflix.

По словам ребят, в конце прошлого года Манас Халдаров и его команда получили звонок из студии Imaj, одной из крупнейших пост-продакшн компаний в Стамбуле. Она тесно сотрудничает с такими мировыми стриминговыми платформами, как Netflix и Disney+.

После длительных переговоров студия Imaj доверила команде Mov.fx создание визуальных эффектов для второго сезона проекта "The Club" на Netflix. За три месяца работы над проектом команда получила ценный опыт и навыки.

За два года команда студии Mov.fx не только подняла планку качества в Кыргызстане, но и расширила свои горизонты на Казахстан и Турцию. Их портфолио включает в себя музыкальные клипы, коммерческие видео, художественные фильмы и сериалы. Такие проекты, как "Акыркы сабак", "Агай", фильм "Рецепт счастья" и музыкальный клип "Себелеп", стали настоящими хитами.


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URL: https://www.vb.kg/432417
Теги:
кино, США, Кыргызстан
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