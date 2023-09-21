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Мошенник продал арендованный автомобиль за полмиллиона сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мошенник продал арендованный автомобиль за полмиллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского УВД.

По ее данным, 10 сентября 2023 года в милицию обратилась гражданка А.Ж. с просьбой принять меры в отношении малознакомого гражданина "М.", который в июле текущего года, войдя в доверие, продал ей автомобиль, ранее арендованный у других лиц автомобиль марки "Toyota ist" за 500 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 20 "Мошенничество" УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задеражан подозреваемый К.М. 1998 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/432418
Теги:
задержание, Ленинский район, мошенничество, Бишкек, автомобили
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