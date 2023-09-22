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Кабмин готов сотрудничать с бизнесом в решении проблем горнорудной отрасли

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- Нина Ничипорова
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"Встреча с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым прошла очень продуктивно. Мы озвучили целый перечень вопросов, подготовленный членами и экспертами комитета МДС по минеральным ресурсам. Акылбек Усенбекович подтвердил, что эти вопросы тоже беспокоят правительство, проблема стоит достаточно остро, и необходимо принимать более активную позицию в решении вопросов отрасли", - сказал vb.kg исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков по итогам встречи председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с экспертами Международного делового совета.

Уже в ходе встречи профильным органам были даны поручения по выполнению ряда мер по решению рассмотренных вопросов.

Представители МДС озвучили главе кабинета министров такие проблемные вопросы отрасли, как запрет на вывоз золотосодержащих руд и концентратов, обременительная финансовая нагрузка на недропользователей, высокие ставки сбора за удержание лицензии с октября 2021 по август 2022 года, государственное участие в отрасли, вмешательство правоохранительных органов в деятельность предприятий, плата за электроэнергию и другие. Одна из главных проблем - отсутствие стратегии развития отрасли.

Эта стратегия – с пошаговым планом мероприятий, с учетом периодов строительства и производственной деятельности каждого значимого горного предприятия, программы освоения малых месторождений – нужна как база для создания Горного кодекса Кыргызской Республики.

"По итогам встречи было достигнуто взаимопонимание с правительством по многим вопросам. Глава кабмина согласился, что проблемные вопросы нужно решать как можно скорее, и правительство примет все необходимые меры по их разрешению", – сказал, подводя результаты встречи, Аскар Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/432421
Теги:
бизнес, горнодобывающий сектор, сотрудничество, месторождение, Кабинет министров, МДС
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