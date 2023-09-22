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В Олимпийской деревне на 19-х Азиатских играх подняли флаг Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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В торжественной церемонии открытия Азиады 23 сентября примет участие председатель КНР Си Цзиньпин, он проведет приветственный банкет и соответствующие двусторонние мероприятия для руководителей и представителей зарубежных стран, которые также посетят церемонию открытия соревнований, сообщила вчера официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В качестве гостей на церемонии открытия 19-х Азиатских игр в Китае будут присутствовать заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Сирии Башар Асад, наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су и спикер нижней палаты парламента Малайзии Джохари бин Абдул.

Кроме того, в соответствующих мероприятиях примут участие представитель султана Брунея принц Хаджи Суфри Болкиах, представитель эмира Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль Тани, принц Иордании Фейсал бин Хусейн, принцесса Таиланда Сириваннавар.

В программе Азиатских игр 40 видов спорта, в 23 из них примут участие атлеты из КР.

По данным Департамента физкультуры и спорта, в команду Кыргызстана вошли более 230 человек, из которых 162 спортсмена, остальные - тренеры, кураторы, медработники и журналисты.


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URL: https://www.vb.kg/432422
Теги:
Азиатские игры, Китай, спорт, флаг, Кыргызстан, Соревнования
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