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Кыргызстану и Таджикистану нужно дружить. Не отказываясь от помощи России

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МИД России призвал Кыргызстан и Таджикистан не раздувать конфликт в угоду западным странам: "Следует помнить, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего коллективному Западу, который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии".

Имеется в виду недавнее усиление напряжения, связанное с затягиванием переговоров по границе и ответным заявлением главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.

Напомним: обе страны входят в ОДКБ. А это значит, что обе они являются стратегическими партнерами Российской Федерации. Это – во-первых.

Второй момент: на Таджикистан совершаются атаки со стороны Афганистана. А это, в свою очередь, означает, что странам проще и выгоднее сотрудничать в плане отражения террористических угроз. А не спорить друг с другом, пытаясь выяснить, где чья территория.

6 сентября 2023 года в Таджикистан со стороны Афганистана проникли трое террористов. "В ночь с 29 на 30 августа 2023 года трое членов международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Республики Таджикистан в преддверии Дня государственной независимости незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон дарвазского направления (Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области республики - прим. ТАСС). В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы", - указано в сообщении ГКНБ Таджикистана.

Это далеко не первый и не единственный случай проникновения террористов на территорию Таджикистана. То же самое случилось, например, в апреле этого года. Тогда со стороны Афганистана на территорию Таджикистана проникли двое террористов, которые впоследствии были ликвидированы.

Возросшая угроза со стороны террористических организаций Афганистана и банд подполья сопредельных стран ставит государства Центральной Азии перед выбором: покориться бандитам или как-то противостоять?

Пока правительственные силы Таджикистана справлялись с возрастающими угрозами, исходящими от бандформирований. Однако надо понимать, что помимо зарубежных банд в республике есть скрытые ячейки террористов, которые готовы атаковать в любой подходящий момент.

На наш взгляд, одной из самых опасных организаций, создающих ячейки в странах Центральной Азии, является "Таблиги Джамаат". По статистике западных спецслужб – 80% радикалов вышли из этого радикального течения. Так, например, в январских событиях в Казахстане 2022 года были замешаны "спящие ячейки" из "Таблиги Джамоат". 9 января правоохранительные органы Казахстана задержали четверых представителей этой организации.

В конце января 2022 года экс-секретарь Совбеза КР Токон Мамытов заявил: "Радикальные течения и их платформы составляют суррогатные течения, ничего не имеющие общего с исламом. При этом втягивающие в свои ряды последователей. Посчитать же, сколько есть последователей в "спящих ячейках" практически невозможно".

Ещё одной проблемой являются беженцы, которые прибыли из Афганистана с приходом "Талибана" к власти. На 2020 год таких беженцев в других странах насчитывалось около двух миллионов, а в 2021-м страну покинуло еще более 110 тысяч человек. Естественно, что после прихода к власти "Талибан" их поток в страны Центральной Азии увеличился. Соответственно, террористы могли проникнуть вместе с ними, затеряться в рядах простых граждан и ждать удобного момента для нападения.

США ушли из Афганистана и оставили после себя "бомбу замедленного действия" - оружие и военную технику на 85 млрд $. Остались и сотни тысяч афганцев, которые привыкли воевать, а не строить государство.

Скажем честно, противостоять террористам – это не так просто. Ведь у Таджикистана далеко не самая сильная армия. Согласно новейшей версии рейтинга "Global Firepower" – 2023 Таджикистан занимает 120-е место из 140 стран мира. По количеству военных у Таджикистана 124-е место в рейтинге. В армии страны служит 9500 тыс. человек. В военизированных частях – 5500 тыс. человек. Помимо этого, у Таджикистана небольшое количество танков. В этом году их насчитывается всего 37 штук.

Рейтинг SiPRI составляется на основании того, сколько % от ВВП тратится на вооружение в стране. Согласно отчету за 2020 год, Таджикистан потратил 1,6 млрд $ (1,01% от ВВП). А теперь вспомним о том, что в Афганистане осталось оружия на 85 млрд $...

Талибам от разгромленной афганской армии и сбежавших американских частей достались 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов. Вооружение и численность таджикской армии на этом фоне смотрятся бледно.

Если же противник сможет использовать бандподполье в Таджикистане для ударов в тыл национальной армии и уничтожения коммуникаций, то положение республики очень сильно осложнится.

Для обеспечения безопасности в Таджикистане и нужна 201-я военная база. На фоне того, что в Афганистане к власти пришел "Талибан", российская база в стране с каждым годом модернизируется. В 2021 году российская военная база получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М. Помимо этого, базу укрепили противотанковыми управляемыми комплексами "Верба".

Россия осознаёт угрозы, исходящие из Афганистана. Поэтому страна на протяжении нескольких лет укрепляет свои военные базы. Чтобы в случае чего помочь Таджикистану справиться с афганской угрозой. А вовсе не для того, чтобы натравить его на соседний Кыргызстан, как считают некоторые.

Автор: Полина Беккер


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URL: https://www.vb.kg/432426
Теги:
Афганистан, Россия, США, Таджикистан, терроризм, Талибан, Кыргызстан
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