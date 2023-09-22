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Садыр Жапаров посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 сентября, посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), расположенную на Уолл-стрит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это крупнейшая фондовая биржа в Соединенных Штатах Америки и в мире по капитализации.

Вице-президент Нью-Йоркской фондовой биржи Джон Таттл подробно рассказал о торговой площадке NYSE, которая состоит из четырех торговых залов, используемых для облегчения торговли, а также ее истории, структуре и деятельности.

Находясь в офисе Нью-Йоркской фондовой биржи, Глава государства имел возможность ознакомиться с процессом работы биржи и наблюдать за ходом торгов.

Также в ходе ознакомления Президент Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей NYSE".


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URL: https://www.vb.kg/432427
Теги:
президент, США, Садыр Жапаров
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