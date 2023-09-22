Садыр Жапаров посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 сентября, посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), расположенную на Уолл-стрит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это крупнейшая фондовая биржа в Соединенных Штатах Америки и в мире по капитализации.

Вице-президент Нью-Йоркской фондовой биржи Джон Таттл подробно рассказал о торговой площадке NYSE, которая состоит из четырех торговых залов, используемых для облегчения торговли, а также ее истории, структуре и деятельности.

Находясь в офисе Нью-Йоркской фондовой биржи, Глава государства имел возможность ознакомиться с процессом работы биржи и наблюдать за ходом торгов.

Также в ходе ознакомления Президент Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей NYSE".