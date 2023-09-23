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В жилмассиве "Ак-Бата" строится новый ФАП

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В настоящее время в жилом массиве "Ак-Бата" в Свердловском районе Бишкека проводятся работы по строительству фельдшерско-амбулаторного пункта (ФАП). Этот социальный объект будет важным для жителей данного района, обеспечивая им доступ к медицинским услугам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков проинспектировал ход строительных работ, чтобы убедиться в их качестве и соблюдении всех необходимых норм и требований.

Общая площадь амбулатории составит 200 квадратных метров, что позволит обеспечить комфортное пространство для оказания медицинской помощи.

Финансирование данного проекта осуществляется благотворительным фондом "Smart Generation". Важность данного ФАПа заключается в обеспечении медицинской помощи населению вблизи места проживания, что способствует увеличению доступности здравоохранения и сокращению времени, необходимого для получения медицинской помощи".


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URL: https://www.vb.kg/432429
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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