Транспорт для перевозки тела усопшего – на что стоит обратить внимание

Специализированный ритуальный транспорт должен подбираться с особой ответственностью для того, чтобы в соответствии со всеми нормами доставить гроб с усопшим и родственников к месту захоронения. Огромная ответственность возлагается на похоронное авто и водителей. Доставку важно организовать быстро и безопасно, а потому стоит рассматривать только проверенные компании, способные предоставить катафалк в Санкт-Петербурге или любое другое подходящее транспортное средство.
Ритуальный автомобиль оснащается особым образом. Он предназначен исключительно для транспортировки на похоронах, ни для каких других целей больше использоваться не может. В нём действует исправная система климат-контроля, а габариты позволяют расположить гроб, независимо от его формы и размера. В салоне дополнительно устанавливаются все необходимые приспособления, способные облегчить погрузку и выгрузку. Обивка изготавливается исключительно из того материала, что не впитывает запахи и способен выдержать неоднократную дезинфекцию.
В Санкт-Петербурге ритуальный транспорт заказывают для того, чтобы доставить умершего в морг, на кладбище или в ритуальный зал. Потребуется он и для транспортировки груза 200.
Оплата аренды осуществляется в соответствии с установленными тарифами. Они в обязательном порядке учитывают конкретный маршрут спецтранспорта, время, на протяжении которого предстоит его использовать, и другие параметры.
Цены от ООО "Городская ритуальная служба", предоставляющего ритуальный транспорт в Санкт-Петербурге зависят от таких критериев, как:
Тарифы в Санкт-Петербурге и за его пределами будут различаться.
Как правило, для перевозки покойного в морг или на кладбище используют автокатафалк, аренда автобуса на похороны предоставляется для сопровождающих людей. В любом случае ориентироваться необходимо на конкретную ситуацию. ООО "Городская ритуальная служба" предоставляет комплекс транспортных услуг, необходимых для проведения подготовки и непосредственно похорон. В автопарке компании предлагается широкий перечень транспорта для предоставления экономных и элитных похоронных услуг. Специалисты всегда помогут подобрать подходящий набор транспортных средств.
Все водители проходят самые строгий отбор по профессиональным и личностным качествам перед тем, как получить разрешение на управление ритуальным транспортом. Последний всегда находится в исправном техническом состоянии и даже на случай форс-мажора предоставляется резервный автомобиль. Внушительная вместимость выбранных на https://spbgorritual.ru/ транспортных средств позволяет пассажирам даже в столь сложный период чувствовать себя комфортно, независимо от того, на какие расстояния планируется ехать. Данный параметр не зависит от класса выбранного транспортного средства.