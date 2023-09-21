Транспорт для перевозки тела усопшего – на что стоит обратить внимание

Специализированный ритуальный транспорт должен подбираться с особой ответственностью для того, чтобы в соответствии со всеми нормами доставить гроб с усопшим и родственников к месту захоронения. Огромная ответственность возлагается на похоронное авто и водителей. Доставку важно организовать быстро и безопасно, а потому стоит рассматривать только проверенные компании, способные предоставить катафалк в Санкт-Петербурге или любое другое подходящее транспортное средство.

Особенности выбора катафалка

Ритуальный автомобиль оснащается особым образом. Он предназначен исключительно для транспортировки на похоронах, ни для каких других целей больше использоваться не может. В нём действует исправная система климат-контроля, а габариты позволяют расположить гроб, независимо от его формы и размера. В салоне дополнительно устанавливаются все необходимые приспособления, способные облегчить погрузку и выгрузку. Обивка изготавливается исключительно из того материала, что не впитывает запахи и способен выдержать неоднократную дезинфекцию.

В Санкт-Петербурге ритуальный транспорт заказывают для того, чтобы доставить умершего в морг, на кладбище или в ритуальный зал. Потребуется он и для транспортировки груза 200.

Оплата аренды осуществляется в соответствии с установленными тарифами. Они в обязательном порядке учитывают конкретный маршрут спецтранспорта, время, на протяжении которого предстоит его использовать, и другие параметры.

От чего зависят расценки на аренду ритуального транспорта в Санкт-Петербурге

Цены от ООО "Городская ритуальная служба", предоставляющего ритуальный транспорт в Санкт-Петербурге зависят от таких критериев, как:

выбранный тип транспортного средства, включая автомобили представительского класса; время аренды – как правило, для похорон достаточно пару часов, однако для перевозки груза 200 потребуются более длительные сроки; необходимость перевозить родственников – сразу стоит определиться с тем, займут ли они разные автомобили или поедут вместе с гробом; планируемый маршрут.

Тарифы в Санкт-Петербурге и за его пределами будут различаться.

Как правило, для перевозки покойного в морг или на кладбище используют автокатафалк, аренда автобуса на похороны предоставляется для сопровождающих людей. В любом случае ориентироваться необходимо на конкретную ситуацию. ООО "Городская ритуальная служба" предоставляет комплекс транспортных услуг, необходимых для проведения подготовки и непосредственно похорон. В автопарке компании предлагается широкий перечень транспорта для предоставления экономных и элитных похоронных услуг. Специалисты всегда помогут подобрать подходящий набор транспортных средств.

Все водители проходят самые строгий отбор по профессиональным и личностным качествам перед тем, как получить разрешение на управление ритуальным транспортом. Последний всегда находится в исправном техническом состоянии и даже на случай форс-мажора предоставляется резервный автомобиль. Внушительная вместимость выбранных на https://spbgorritual.ru/ транспортных средств позволяет пассажирам даже в столь сложный период чувствовать себя комфортно, независимо от того, на какие расстояния планируется ехать. Данный параметр не зависит от класса выбранного транспортного средства.