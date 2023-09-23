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В микрорайоне Тунгуч открыли сквер

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В микрорайоне Тунгуч Октябрьского района Бишкека с участием представителей международной организации GIZ и жителей микрорайона открыли сквер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Строительство данного сквера началось весной текущего года, трудились сотрудники МП "Зеленхоз", "Тазалык", "Бишкексвет" и "Бишкекводоканал".

Площадь сквера составляет 12 соток, разместили 6 скамеек 2 из них с навесом, пергола (навес), освещение, уложена брусчатка. Кроме этого произведена посадка зеленых насаждений, таких как лиственные крупномеры, хвойные туи, кустарники, ели, также высажен газон.

Финансовую часть по строительству на себя взяла администрация Октябрьского района, материалы были предоставлены со стороны международной организации GIZ.

Аким района Жаныбек Орозалиев вручил спонсорам почетные грамоты и благодарственные письма и отметил, что администрация готова и открыта к дальнейшему сотрудничеству в реализации новых проектов".


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URL: https://www.vb.kg/432431
Теги:
мэрия, Бишкек
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